國產大飛機C919預計2022年交付　工程院士透露暫仍需使用外國引擎

中產大飛機C919正處於適航取證階段，中國工程院院士劉大響透露，與C919客機配套的長江-1000發動機研製取得進展。



據中共北京市委宣傳部主管的《新京報》9月8日報道，中國工程院院士劉大響表示，中國的民用發動機長江-1000已取得重大研製進展，中國的發動機研製正在一步一個腳印地穩步推進。

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他還透露，中國國產大飛機C919完成首飛後已經開展了三年多的適航取證試飛，如果不出意外，預計2022年就可以交付使用了。「但首架交付的C919使用的是國外發動機，因為我們的民航發動機還沒有研製出來。」

需要關注的是，中國的長江-1000發動機正處於研製階段，其性能指標相當於國際上第5代發動機的水平。現在長江-1000發動機也取得了一些重要的研製進展。

另外，劉大響稱，CR929飛機是中國與俄羅斯聯合研製的雙通越洋飛機，現在還處於研發階段，發動機的研究工作也在進行之中。

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對於CR929是否有可能用上國產發動機，劉大響回應表示，「發動機和飛機能不能同時研究出來呢？這是一個難題。從國際的經驗來看，發動機的研究周期一般來說要比飛機多10年左右，也就是說，如果飛機研發需要10年，那麼發動機的研發必須要20年以上，有時甚至可能要30年。所以我們常說發動機研發不是一代人能夠完成的，它需要一代人接一代人，不斷地堅持研發下去。這有點像長跑中的接力賽，要一棒一棒地傳下去，要久久為功，直到最後的成功，否則就可能半途而廢。」

另有微博博主「老王RR渦扇花動機」於9月5日曬出C919的訂單數據，並稱所有訊息通過公開渠道整理。他透露，截止目前，尚未交付的C919確定有據可考的訂單數量是856架。