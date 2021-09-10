教育雙減｜華爾街英語停業且欠費12億　學員沒課上仍要背沉重貸款

內地教育「雙減」政策發布後，校外培訓機構大受打擊，連著名連鎖培訓機構「華爾街英語」亦傳出將破產，不少學員正尋求退還學費。

據央視財經報道，華爾街英語在全國11個城市的39個學習中心已全部停止了營業，而公開信息顯示，該機構欠費高達12億元（人民幣．下同），這筆巨額學費是大量學員通過預付的形式支付，當中更有貸款的方式，導致有學員需承受沒學上仍要背貸款的尷尬處境。



今年1月，23歲普通白領小羅以2.26萬元購買了華爾街英語一個為期一年的培訓課程，當時她在銷售顧問的介紹下，通過應用程序「度小滿」以貸款方式完成支付。短短兩個月後，小羅在銷售顧問的大力推薦下，又以2.05萬元續費購買了一年的培訓課程，而這次是通過辦理信用卡的方式完成支付。小羅憶述，整個辦卡過程快得出乎意料，更令她沒想到的是，月入僅5000元的她竟能輕易獲得2.5萬元的貸款，惟這也代表小羅每月光是還貸的開支就已達約3000元。

即使是沒有收入，缺乏還款能力的大學生也會成為華爾街英語的銷售目標，例如小向去年11月在北京西環廣場中心以1.8萬元購買一年的課程，其中將近1.5萬元屬貸款支付，每月要還1000多元。由於平時的生活費僅有2000元，按理小向根本消費不起，然而她未來得及深思，辦理信用卡的工作人員已第一時間現身，在明知小向還是學生，沒有任何收入證明，甚至連信用卡都還沒到手的情況下，就直接在應用程序上開通了貸款額度並當場完成付款程序。而據小向稱，自己的情況並非個例。

早前在華爾街英語廣州公園前店門前維權的學員。（南方都市報）

其實，銀保監會等五部委在今年2月已聯合印發了《關於進一步規範大學生互聯網消費貸款監督管理工作的通知》，明確小額貸款公司不得向大學生發放互聯網消費貸款，明確未經監管部門批准設立的機構一律不得為大學生提供信貸服務。然而在該通知出台後，依然有在校學生通過借唄貸款購買了華爾街英語的課程。

隨着華爾街英語門店紛紛關閉，這些學員面臨退不了學費卻又必須要還貸款，以免個人徵信受到負面影響的窘境。雖然有學員試着向貸款機構提出退貸申請，惟多間機構都表示若要想解除貸款合約，需要華爾街英語先向金融機構退款並申請解除學員的貸款合約。而當小羅再次撥打華爾街英語的熱線時，電話已無法撥通。