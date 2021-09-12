清朗網絡︱央視要「跟上時代變化」　美女主播可取代網紅明星嗎？

在娛樂圈正經歷一場代號為「清朗·『飯圈』亂象整治」專項行動，令這個最躁動活躍的圈層略顯幾分謹慎之時，一檔被稱為「今年最佳綜藝」的節目火熱開播。這檔名為《央young之夏》的節目成為央視實驗「流量」路線的新密碼。



這檔由官方央視新媒體「央視頻」推出的綜藝節目，為了打造這檔央視牌綜藝，央視總台一股腦動用40位央視主持人、記者，恐怕也只能是央視才有這樣的氣派與資源。除了國嘴齊齊上陣，節目還設置了分組進行古典舞、音樂劇、脱口秀等多種才藝比拼，試圖將當下最受市場追捧的節目形式一網打盡。

「看得出來央媽為了親近年輕觀眾是豁出去了，但是好像有點用力過猛，一口氣連播5小時」，這場在8月21日公演5個半小時的直播當晚貢獻了全網熱搜熱榜上的50餘個話題。

央視受歡迎的美女主持王冰冰，軍事頻道美女主持莊曉瑩的貫口，央視美女的旗袍秀、漢服，龍洋的小酒窩，撒貝寧尼格買提的搞笑互動，兒童頻道主持人月亮姐姐帶來的童年回憶，央視大姐倪萍的脱口秀……無論是節目時長還是話題火爆度都堪比年度春晚。

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儘管也有網民認為這些央視主播們缺乏綜藝節目經驗，導致在參加節目時依然有平時工作的感覺（過於端莊），但這仍是央視步入綜藝市場的一次成功宣傳。無論是力推被中國網絡追捧的美女記者王冰冰等人，還是在節目內容設計上儘量貼合當下網民風格等諸多流行元素。都讓輿論注意到節目的努力與真誠。

可以說，央視邁出這一步已是相當不易，既往那些在各自崗位上對着台本一字不改的工作方式，以及大方端莊的舞台形象要求，在這檔節目裏主持人在展示個人才藝時並不如往常刻意跟着某個節目流程進行，而是在相對輕鬆的情境中允許個性流露。

這是一次央視新媒體的練兵，也可以說是央視對當下網路傳播趨勢的追趕。當愛（奇藝）優（酷）騰（訊）三分中國長視頻平台，抖音、快手爭奪短視頻賽道，各種直播平台竄起的當下，央視雖然作為中國官方色彩最濃厚的傳播平台，但在各大平台的衝擊下也只剩下官媒的架子了。

央視無疑自陷一種尷尬境地，畢竟移動端的時代已經到來，只有電視端是遠遠不夠的。而新媒體央視頻APP是央視在手機端的重要陣地。可以看得出，央視在新媒體佈局上的緊迫，除了此次央視大力度製作這檔《央young之夏》綜藝節目以推廣央視頻外，此前剛剛結束的東京奧運會，也除了一向重金砸向體育的騰訊、快手與咪咕視頻外，另一個移動平台就是央視頻。

這些年，央視作出的改變並不少，在內容上從2015年藉助當時大火的真人秀形式播出中韓合作的《叮咯嚨咚嗆》以展示中國傳統戲曲與中外文化交流，到2019年11月央視頻APP正式上線，同年12月同樣以當時火爆的輕綜藝入手推出《你好生活》第一季。2021年7月7日中國傳統七夕節前夕，在河南衛視大火的唐風舞蹈風格下，推出大型七夕晚會，僅僅是一部晚會宣傳片都拍出電影的畫面感。

而在主播風格上也出現變化，從以知性優雅為代表的董卿、楊瀾，端莊風格的周濤，到如今笑容甜美，甚至略顯稚嫩感的王冰冰，帶着酒窩的龍洋，以及在綜藝節目中頻頻現身，早被輿論冠以「搞笑人設」的撒貝寧等出鏡率頗高。

尤其是央視老牌主持人倪萍在脱口秀環節調侃當下挑大樑的央視主持人們：「後面的年輕人很快就要衝上來了，隨便說一個就值得害怕，王冰冰，出鏡才半年，已經成了央視的『收視密碼』了知道嗎！」

倪萍的這番話大概也道出了央視作出改變的邏輯。2020年9月，身穿白色高領毛衣，搭配紅色大衣外套，加上空氣劉海，笑容甜美的王冰冰火了。不僅是她有別於央視主持人傳統端莊形象更像鄰家女孩的親和感，更在於她的出鏡講話熱情自然，絲毫不拘泥於電視語言的樸實。王冰冰就這樣瞬間在網絡爆火，她本人也頻頻現身央視各種活動，甚至與正當紅的李思思、朱迅等同台。

的確，央視也在走網絡化、年輕化的路線。回想起幾年前，中國輿論中曾經十分熱的話題「央視出走潮」，令這個國家級平台一度陷入爭議焦點。其實央視最為中國最具輿論風向觀察指標的媒體平台，其有着中國最強大的資源班底與政策依託，在這些既有的優勢之下如何打破他「跟不上時代變化」的印象與標籤，的確需要這樣多接地氣的嘗試與突破。