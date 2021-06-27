台美女主播報完Delta病毒入侵　下秒即現人潮失控消息感嘆很諷刺

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-27 11:41

台灣東森電視美女主播房業涵有著甜美的長相與流利的口條，曾登上PTT「台灣最正女主播」，私底下常會在社群網站上分享對疫情、時事的見解與生活日常，26日晚間透露當天在播報新聞時，先是報導印度Delta變種病毒入侵社區的沉重新聞，沒想到下一則新聞竟是播報「人潮失控」的消息，讓她忍不住感嘆發文，引起熱議。

房業涵26日晚間在Facebook發文，寫下當日工作播報新聞的心得，一開頭就心情沉重地寫下「今天播完新聞，坦白說，感慨萬千」，表示原本全台民眾都期待能夠在7月12日解封，沒想到卻出現印度Delta變種病毒，因為秘魯返台祖孫的關係，造成屏東枋山已經進入準四級狀態，所有商家停業三天、全村進行篩檢。

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接著，房業涵還提到秘魯回台灣居家檢疫的祖孫在11日確診，沒想到卻在15天內傳染給白牌車司機等12人，直指「居家檢疫一定有破口」，隨後她話鋒一轉，透露在播報完印度Delta變種病毒的新聞後，下一則剛好接續報導有民眾跑到日月潭放風、山上踏青，部分景點出現人潮與車潮，為買伴手禮大排長龍，忍不住感嘆「很諷刺」。

對此，房業涵藉由身為媒體從業人員的力量，語重心長地呼籲民眾「過度防疫不是壞事」，因為病毒永遠有破口可以鑽，希望網友可以好好地教導長輩以及周遭親友，不要抱持著「兜風不會染疫」、「出門戴口罩不會傳染」的心態，最後喊話「明天又是個心癢癢的星期天，你忍得住，對吧」，而這一篇貼文公開後，也吸引許多網友留言，紛紛回應「可以感受到主播的失望與憤怒，大家一起防疫加油」、「真的要聽話，不要出門了」、「共體時艱，同島一命」，引起熱議。

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