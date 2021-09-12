福建疫情｜新增38宗本土病例　莆田仙遊縣公交車輛暫停運行

福建近日出現新冠肺炎疫情反彈，昨日（11日）共新增38宗本土病例。

據國家衛健委，內地昨日新增本土確診病例20宗，病例均在福建，其中莆田市19宗、泉州市1宗，並含1宗由無症狀感染者轉為確診病例。

此外，內地昨日新增本土無症狀感染者18宗，病例均在福建，其中莆田市17宗、泉州市1宗。



仙遊縣楓亭鎮一間小學發現有學生及家長新冠病毒核酸檢測陽性，已經即時停課並安排所有人居家隔離。（微博）

據福建省衛健委，泉州新增的一宗本土確診病例，為莆田關聯病例。

在重災區莆田仙遊縣，仙遊縣今日（12日）已全面升級疫情防控措施，該縣楓亭鎮全部列為疫情高風險地區。自9月10日至11日下午4時，全縣累計報告新冠病毒核酸陽性24宗，其中確診病例6宗、無症狀感染者18宗。

此外，自11日起，莆田市仙遊縣公交公司所有公交車輛暫停運行。當地各鄉鎮（街道）暫時關停轄區內所有網吧、娛樂場所、電影院、健身場所等人員密集經營場所。莆田汽車站又通知，所有省、市際班車全部停止運行，恢復運行另行通知。

仙遊縣出現新一波本土疫情，市面上一片冷清。（微博）

莆田市教育局11日也宣布，位於楓亭鎮中高風險區域的學校要立即停課；全市所有師生員工在楓亭疫情解除前不得前往楓亭鎮等中高風險地區，特別是嚴禁前往楓亭鎮秀峰村、舖頭社區居委會、蘭友社區居委會等三個村居，目前已在楓亭鎮的師生員工嚴禁返校，待疫情解除並落實好相關健康管理措施後方可返校。