鍾南山率頭新冠肺炎新藥啟動Ⅱ期臨床試驗　住院和死亡率降低78%

在香港上市的騰盛博藥生物科技有限公司周五（10日）宣布，已在國內啟動新藥「新冠中和抗體BRII-196／BRII-198聯合療法」的Ⅱ期臨床試驗，並中國知名醫學家鍾南山牽頭進行。

同時，上述新藥在8月時已完成國際Ⅲ期臨床試驗患者入組工作，中期結果表明能夠讓患者的住院和死亡複合終點降低78%，並且安全性、耐受性良好，目前沒有觀察到嚴重的不良反應。



騰盛博藥是一間位於中國及美國的跨國生物技術企業。（微博）

據介紹，騰盛博藥是一間位於中國及美國的跨國生物技術企業，其正在加緊研發的新冠中和抗體BRII-196和BRII-198聯合療法的新藥。新藥是從康復期的新型肺炎患者身體中獲得的單株抗體，再應用基因工程技術以降低介導依賴性增強作用的風險，增強抗體對肺部的滲透，以及延長血漿半衰期以獲得更持久的治療效果，具有高度中和活性。

新藥目前已向美國食品藥品監督管理局、中國國家藥監局以及香港衛生署提交臨床試驗申請。而自今年5月起，騰盛博藥已協助有關政府部門，在國內多起疫情突發地區緊急提供新藥用作臨床救治，包括深圳、廣州、瑞麗、南京、揚州、張家界及鄭州等地。體外嵌合病毒實驗檢測數據表明，新藥對廣受關注的主要變種病毒都能保持中和活性，包括Alpha、Beta、Gamma、Delta、Epsilon、Lambda、Mu。

騰盛博藥首席財務官李安康博士稱，現時已追加投入1億美元，主要用於新藥在全球報批上市的准備工作，包括中國和美國等地。