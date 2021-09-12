福建疫情｜由新加坡入境38天始發現染疫　專家：不能避免極端情況

福建近日出現新冠肺炎疫情反彈，昨日（11日）共新增38宗本土病例，初步判定本輪疫情由Delta變種病毒引起。

本輪疫情源頭疑似為一名新加坡入境人員，官方指該名人士入境後38天始發現染疫，在集中隔離期間進行的9次核酸檢測和1次血清檢測，結果均為陰性。這引起大眾對於Delta變種病毒患者出現「超長潛伏期」的關注。

武漢大學中南醫院重症醫學科主任彭志勇接受官媒《環球時報》採訪時則表示，不能避免會有個別極端情況出現，但公眾不用特別擔心Delta變種病毒感染者會大量出現「超長潛伏期」的情況，Delta變種病毒其實比之前的變種病毒更容易被發現。



仙遊縣楓亭鎮一間小學發現有學生及家長新冠病毒核酸檢測陽性，已經即時停課並安排所有人居家隔離。（微博）

官方早前指出，經專家研判，本次疫情源頭疑似為新加坡入境人員林某杰導致的傳染鏈條。官方通報指，林某杰於8月4日自新加坡從廈門機場入境，在廈門進行集中隔離14天後，於8月19日點對點轉運至仙遊縣集中隔離點繼續集中隔離。林某杰在完成14+7天的集中隔離之後，於8月26日開始實行7天的居家健康監測。

官方通報還表示，在入境後21天集中隔離期間，林某杰共進行了9次核酸檢測和1次血清檢測，結果均為陰性，在9月10日確診之前，林某杰已經入境38天。

對於此輪疫情中Delta變種病毒表現出的「超長潛伏期」的情況，武漢大學中南醫院重症醫學科主任彭志勇表示，根據以往觀察，在設定的集中隔離觀察期內，約95%~99%的感染者都能夠被排查出來，但不能避免會有個別極端情況出現。

田楓亭等地連夜組織核酸檢測，醫護人員累癱在地。（《中國青年報》）

彭志勇稱，公眾不用特別擔心Delta變種病毒感染者會大量出現「超長潛伏期」的情況，因為Delta變種病毒目前表現出來的普遍特徵是傳染力強及病毒載量高，病毒載量高也意味著它很容易就被篩查出來。由目前看來，Delta變種病毒其實比之前的變種病毒更容易被發現。

彭志勇又指，此前揚州疫情和此次莆田疫情中許多傳播者都是疫苗接種工作中推進較為滯後的群體，例如老人和孩子，這也說明擴大疫苗接種範圍的重要性和緊迫性。