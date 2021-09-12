鄭州暴雨｜40萬輛泡水車流向二手市場？　業界：維修技術很成熟

河南鄭州7月經歷特大暴雨災害造成多人死傷，據河南省汽車行業商會統計，鄭州市泡水車已超過40萬輛，而這些泡水車的去向引起關注。

內地《經濟日報》報道，鄭州最近一兩個月已舉辦數十場水淹車專場拍賣會，參與拍賣的主體多為二手車商和維修廠。當地一間汽修廠的老闆薛益表示，現在對泡水車的維修技術已經很成熟。這些車也會透過二手車商跨區域交易出去。



「我的車終於修好了。」8月底，鄭州市民張先生從維修店將修好的豐田牌轎車開走，他表示暴雨時這輛車被泡到了座椅，這次花費萬元上下維修，但慶幸保險可以涵蓋。

7月20日，傍晚下班時分，河南鄭州市民暴雨中相互攙扶踏上回家路。圖為市民在積水中趟行。（中新社）

「這些泡水車，大部分會被保險公司定為全損，由保險公司處置。我們報廢車企收到的一般是沒有購買車損險，且殘值很低的泡水車」，鄭州四達廢舊物資回收有限公司負責人劉曉輝介紹，車輛推定全損後，保險公司就會將車交給下游事故車處理公司對車輛進行處理，然後再拍賣給維修企業，「很多全損車在維修後仍有再使用的價值」。

「可以修理和整備的泡水車，則會送廠維修整備後再二次轉賣給二手車商，此類通常都是跨區域交易。」在鄭州經營汽車維修廠的薛益介紹，泡水程度很低的車很搶手，因為這類車不需要大修，簡單修復後就能進入市場，「修復週期短、成本小，利潤很可觀」。

另一間二手車交易公司老闆裴東說，售價在20萬元至50萬元的泡水二手車最搶手，「這類車型一般為豪華品牌，修復後有不少公司購得作為接待用車或出租使用」。

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「現在對泡水車的維修技術已經很成熟。」薛益介紹，比如早期認為容易有隱患的電子系統和元件，都可以通過晶片判斷問題並維修。

當局未明文禁止銷售「泡水車」

對於泡水車流向市場的現象，在第三方機構擔任高級評估師的杜科表示，買二手車一定要謹慎，檢查冷氣運作，以及座位、腳踏板、轉向柱等有無生鏽痕跡。購買前可以先查詢維修保養記錄、發動機維修記錄等，藉此判斷車輛具體情況。

河南省二手車流通協會會長王俊海介紹，目前內地並未明文規定一律禁止銷售泡水車，一般認為涉水和半泡車輛經過嚴格規范的維修整備，並通過專業檢測後是可以進入二手車市場，但全泡水車輛能否被劃入二手車流通范圍目前還沒有明確規定，期待在相關法律法規上盡快建立標準。