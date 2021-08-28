鄭州暴雨｜湖北男子浸水16小時救逾50人　網民：致敬平凡英雄

河南鄭州「7.20」特大暴雨，導致全市至少292人死亡、47人失蹤。《央視新聞》報道，湖北男子袁格兵在這場暴雨中，泡在水裡長達16個小時，合共救出逾50人，雖然救援過程造成身體多處受傷，但他卻表示，「疫情時大家都支援我們湖北，想到這些，我就只管救。」談及未來，袁格兵還稱，希望退休之後可以做公益，幫助需要幫助的人。



袁格兵救人畫面被人用手機拍攝下來。（央視畫面）

7月20日下午2時許，暴雨襲擊鄭州，外出買東西的袁格兵聽到巴士站台附近有呼救的聲音，便跳入水中游向被困人員，開始了救援。憶述到當時的場景時，袁格兵說，「我當時來這的時候，這上面有三個女的，她們很害怕，下的特別大，水漲的特別快。」

袁格兵為了解救三名女子，還讓她們站在自己的肩膀上並爬至較為安全的售票亭屋頂。此後，袁格兵又見到三名中學生在解救一名老人時被困，於是他拾起大水沖來的泡沫板與繩子再次前往解救。

當日下午5時許，袁格兵的身體有多處被水中的石頭等雜物劃傷，血流不止的他依舊堅持在水中救人。他的手機、證件、銀行卡等物都被洪水沖走。

袁格兵就這樣在水中浸泡了16個小時，總共解救了50餘名受困人員，而在此期間他只有進食過一包即食麵。袁格兵說，「疫情的時候大家都支援我們湖北，就想到這些，然後我就只管救。因為我從小就喜歡游泳，我在水裡面基本上還是有把握的。」

直至翌日天光，袁格兵才去到附近診所對傷口進行處理，在此之後他便又回到救援現場協助救援隊搜救。有獲救人員表示，「非常感謝他給了我們第二次生命。」央視亦評論稱，「在洪水中他就向一道光照亮了很多人生的希望。」

據了解，袁格兵出生於湖北十堰，從小居住在河邊的他，有著不錯的水性。在鄭州某工地任職電焊工的袁格兵常年以工地為家，亦正因為在洪災中英勇救人，他被公司轉為一名正式員工。

袁格兵救人事件獲得網民大讚：

「致敬平凡的英雄，好樣兒的」。



「雖然不是軍人，但也得一等功吧」。



「疫情時大家都支援我們湖北，湖北人懂得感恩」。



「向我們最可愛的逆行者們致敬！好人一生平安！」。



「沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的平凡人！」。

