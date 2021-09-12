福建疫情｜莆田至少已形成4代傳播　當地學校明起改為線上教學

福建近日出現新冠肺炎疫情反彈，昨日（11日）共新增38宗本土病例。莆田市是本次疫情的重災區，莆田市教育局今日（12日）宣布，全市中小學、幼兒園明日（13日）起暫停線下教學，改為線上教學。

此外，據人民日報社旗下的《健康時報》整理，莆田至少已形成4代傳播，涉及兩個家庭。



仙遊縣楓亭鎮一間小學發現有學生及家長新冠病毒核酸檢測陽性，已經即時停課並安排所有人居家隔離。（微博）

莆田市教育局發布的通告指，全市中小學（有住宿條件和全封閉管理條件的高三年級除外）、幼兒園、各類教育培訓機構從9月13日起暫停線下教學。在暫停線下教學期間，屬地教育行政部門和各學校要按照相關規定要求組織線上教學。

據《健康時報》梳理，此次疫情發現於9月10日莆田市仙遊縣楓亭鎮一家小學，該校在對學生進行新冠病毒核酸檢測時，發現2名學生（為親兄弟）呈陽性，立即擴大核酸篩查，又發現4人（1名學生和3名家長）核酸檢測結果呈陽性。其中病例1和2是親兄弟（分別為12歲和10歲的小學生），病例3和4是病例1和2的父母親，病例5是病例1的同學，病例6是病例5的父親。

經專家研判，其中1名學生家長林某杰（病例6）疑似為本次疫情源頭，即新加坡入境人員導致的傳染鏈條。

這6宗確診病例已涉及2個家庭的3名小學生、3位家長，已形成4個代際的傳播：新加坡入境人員病例6（第一代）傳給其兒子病例5（第二代），病例5傳給其同學病例1（第三代），病例1又傳給了其父母病例3、4和親兄弟病例2（第四代）。