福建疫情｜疑似源頭病例居家監測期間跨市訪親戚　家人遭起底網暴

福建近日出現新冠肺炎疫情反彈，昨日（11日）共新增38宗本土病例。

本輪疫情源頭疑似為一名新加坡入境人員，該名人士在入境後38天始發現染疫，又曾在莆田市居家監測期間仍去隔壁的泉州市拜訪親戚並聚餐，進行跨市流動。早前該名人士的家人的個人信息在網絡流出，家人頻繁接到騷擾電話。



莆田楓亭等地連夜組織核酸檢測，醫護人員累癱在地。（《中國青年報》）

官方早前指出，經專家研判，本次疫情源頭疑似為新加坡入境人員林某杰導致的傳染鏈條。官方通報指，林某杰於8月4日自新加坡從廈門機場入境，在廈門進行集中隔離14天後，於8月19日點對點轉運至莆田市仙遊縣集中隔離點繼續集中隔離。林某杰在完成14+7天的集中隔離之後，於8月26日開始實行7天的居家健康監測。

官方通報還表示，在入境後21天集中隔離期間，林某杰共進行了9次核酸檢測和1次血清檢測，結果均為陰性，在9月10日確診之前，林某杰已經入境38天。

一般而言，居家監測期間要落實「非必要不外出」，尤其不能外出聚會、旅遊等。但內媒《新京報》報道指，林某杰在居家監測期間，仍去與仙遊縣相鄰的泉州市泉港區界山鎮拜訪親戚並聚餐。

莆田仙遊的醫務人員在商場、社區開展核酸檢測排查工作。（東南網）

林某杰家在界山鎮的親屬稱，林某杰來家裡就是見見長輩吃個飯。這名親屬又稱，自9月10日起，一條關於林某杰的密切接觸者的個人信息在網絡流出，信息包含家人的身份證號碼及手機號碼，家人頻繁接到騷擾電話，「我的電話都被人打爆了，也不知道是誰，現在有些電話都不敢接，還有人打電話來罵」。

據國家衛健委，內地昨日新增本土確診病例20宗，病例均在福建，其中莆田市19宗、泉州市1宗，並含1宗由無症狀感染者轉為確診病例。此外，內地昨日新增本土無症狀感染者18宗，病例均在福建，其中莆田市17宗、泉州市1宗。

據泉州衛健委，泉州市報告的1宗新增確診病例及1宗無症狀感染者均由莆田市仙遊縣輸入。2宗感染者的工作地和感染地均為莆田市，現住地為泉州市泉港區，為楓亭鎮與界山鎮兩者地域相鄰的村。