國家二級建造師考試答案被以200元販售　127人涉組織作弊遭拘

據央視報道，近日，在公安部統一指揮部署下，江蘇宿遷警方聯合多省公安機關對2021年度國家二級建造師執業資格考試組織作弊案進行偵辦，一舉打掉27個組織考試作弊團夥，拘捕127名疑犯。



今年5月底，全國二級建造師資格考試正式開考，江蘇宿遷網安支隊在網上巡查時發現，相關試題在考前就已經在一些QQ群組被洩露，並在網上傳播、販賣，其中涉及宿遷本地考生。

警方打掉多達27個涉及販售試題的作弊團夥，拘捕127名疑犯。（央視截圖）

其中，宿遷考生許某於5月28日通過網絡花費200元（人民幣．下同）向天津人虎某購買二建考試答案，經初步偵查，警方發現該組織作弊團伙結構非常龐大，利益網絡錯綜複雜，在湖北、江西2省8市均設有作弊窩點，為了防止試題、答案洩露，各個環節還設置專人監控。

宿城警方專案組於6月2日開展集中收網行動，派出警力先後赴湖北、江西、陝西等8省16市開展拘捕行動。隨著作弊團伙組織者陸續被拘捕到案，這場涉及全國9省16市的特大考試作弊案背後的犯罪鏈條逐漸浮出水面。

作弊團伙下線方某等人交代，為其提供試題的是陝西某高校考場負責人黨某某。經警方核實，試題是由西安某大學某某職業能力教育中心幹事竊取之後，再交給黨某某。

據警方了解，試卷內容幾經轉手，並經過層層分包銷售後，價格從最初的數百萬元直至最下線的數萬元不等，從事建築行業的張某某就花了幾萬元的價格進行了購買和分銷。由於掛靠國家二級建造師證件一年會有幾萬元的收入，因此也有很多想考證的人找購買者索要答案。經過層層分銷，有考生最後只花幾百元便可共享答案。