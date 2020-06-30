全國人大常委會建議「冒名頂替上學」入刑　網民：之前竟然沒有？

在內地，冒名頂替上大學的醜聞層出不窮。山東省紀委周一（6月29日）通報近期兩宗冒名頂替上學的調查及處理情況，共有46名人被予以立案調查或紀律處分。 周二（6月30日），刑法修正案（十一）草案提請十三屆全國人大常委會第二十次會議審議。針對「冒名頂替上學」的問題，部分委員在分組審議中建議在刑法修改中寫入相應罪名，並加大量刑標準。

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全國人大常委會委員龐麗娟建議，將高考「頂替入學」入刑，追究刑事責任，以維護群眾「前途的安全」。從定罪可行性上，全國人大常委會委員劉季幸指出，構成犯罪的一個最基本的特徵是它的社會危害性，比如說盜竊、詐騙，這些行為達到一定的數額構成犯罪。而竊取別人的入學資格，竊取別人的發展前程，比詐騙竊取別人錢財行為的犯罪危害性大得多，因此他也建議對冒名頂替入學的行為入刑，予以打擊。

據全國人大常委會委員朱明春介紹，這種「頂替者」目前沒有罪罰。涉及的其他人比如涉及到教育主管部門、學校經辦人員或者當地戶籍管理人員，參與造假鏈條的，會有偽造公文罪或者別的罪行，惟頂替者本人反而不構成犯罪。因此應該利用這次修改機會設立一個罪名，綜合設立「妨礙高等教育考試錄取公正罪」或者單項設立「冒名頂替入學罪」。另一名委員張業遂則建議增加「盜用、冒用他人身份罪」。

山東聊城早前有受害人（右）發現20年前竟被人冒名頂替上學。（央視新聞）

全國人大常委會委員傅瑩對此表示附議。她指中國教育制度的設計是公平的，山東發生的頂替事件不是小事，也對制度的信譽帶來衝擊。可以從立法的角度，人大對重大社會問題做一個呼應，通過完善法律制度解決人民群眾關心的問題，維護社會公平。

對於內地法律中還沒有「冒名頂替罪」，不少網民表示驚訝：

「之前竟然沒有。」 「之前都不入刑？難怪這樣肆無忌憚。」 「早都應該入刑的好嗎。」 「原來把別人一生毀了不入刑啊？」 「偷了別人寒窗苦讀十年的成果？難道罪責比偷輛自行車還要輕？」

（綜合報道）