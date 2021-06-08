內地高考｜湖北考生影試卷傳至搜題App　考試院：作弊行為被認定

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-08 16:25

周一（7日），湖北武漢有高考考生將數學試卷拍照並上傳至一款搜題App後，被相關工作人員發現並截圖舉報，引發廣泛關注。 周二（8日），湖北省多部門緊急發布通報對事件進行回應指，已對涉事考生的作弊行為進行認定，涉事考生亦已承認了自己的作弊行為。目前，涉事考生今次的高考資格被取消，相關後續工作正在進一步處理中。

有考生將2021年全國新高考一卷數學試卷拍照上傳至「小猿搜題」App。（微博）

內地高考首日，有網民爆料稱，在下午進行的數學考試中，有考生將疑似2021年全國新高考一卷試卷拍照上傳至「小猿搜題」App，被「小猿搜題」App工作人員發現後截圖舉報。據網傳圖片顯示，被上傳的數學試卷左上角出現了考生名字吳某某與座位號「24」，上方顯示時間為2021年6月7日15時46分，此時離高考數學結束時間還有1小時14分。

對此，湖北省教育考試院高等教育考試辦公室周二上午10時許回應指，已經連夜處理該事件，目前已對涉事考生的作弊行為進行了認定，考生已經承認了自己的作弊行為，現在正在做後續的處理。據了解，涉事考生為武漢市黃陂區某中學學生，目前已經認錯。

教育部考試中心亦回應稱，該考試中心已責成湖北省教育考試院認真調查，依據《國家教育考試違規處理辦法》嚴肅處理，切實維護高考公平公正。

黃陂區教育局回應指，對違規考生作出給予取消此次考試資格。（微博@黃陂教育）

此外，黃陂區教育局回應指，周一晚，經考區組織考場閉路電視畫面回放，確認考生吳某某違規攜帶手機進入考場拍攝試卷事實，監考人員存在入場安檢和監考失職問題。根據目前調查情況，已停止當事監考人員此次高考監考資格，對相關人員失職行為，由區紀檢監察機關進一步調查處理。依據《國家教育考試違規處理辦法》（教育部33號令）第九條規定，對違規考生作出給予取消此次考試資格，其所報名參加考試的各階段、各科成績無效的處理，並根據後續調查結果作出進一步處理。黃陂區教育局還表示，對於考試過程中發現的違規行為，「我們將發現一起，查處一起，切實維護考風考紀，確保高考公平公正。」

同日，「小猿搜題」App在微博回應稱，周一下午，「小猿搜題」工作人員監測後台時發現，某用戶通過手機拍照搜索疑似高考真題，App未提供任何搜索結果，考試結束後，經確認，工作人員第一時間向有關部門舉報，並將後台截圖和數據等線索打包提供給相關部門供核查。該題目從未在前端顯示，未以任何形式洩露。

至於，涉事考生如何將電子設備帶入考場，又如何在設置了信號屏蔽的考場中使用數據網絡，黃陂區招考辦就表示，或因5G信號屏蔽出現漏洞，導致該考生能用手機上傳考題。

「小猿搜題」App在微博回應稱，該題目從未在前端顯示，未以任何形式洩露。（微博@小猿搜題）

據了解，根據教育部《國家教育考試違規處理辦法》規定，考生若出現組織團伙作弊；向考場外發送、傳遞試題信息；使用相關設備接收信息實施作弊；偽造、變造身份證、准考證及其他證明材料，由他人代替或者代替考生參加考試等行為，可視情節輕重，給予暫停參加該項考試1至3年的處理，情節特別嚴重的，可以同時給予暫停參加各種國家教育考試1至3年的處理。