阿富汗局勢｜新華社刊「兩歲恐怖分子」漫畫　華春瑩轉發批美濫殺

9月11日是美國「9·11」事件二十周年，也正值美軍剛剛從阿富汗撤軍之際。官方新華社近日發布了名為〈兩歲「恐怖分子」的葬禮〉的政治漫畫，主旨是批評美國「濫殺無辜」，獲外交部發言人華春瑩於Twitter轉發。



新華社9月12日對該漫畫進行報道稱，2021年9月11日是「9·11」事件二十周年。過去20年，美國政府打着「反恐」旗號，調動自身及其盟友的軍事力量與種種資源，屢屢策動戰爭或發起軍事打擊，強行輸出所謂「民主」，不僅沒有剷除恐怖主義，反而給世界帶來太多動盪和苦難，製造了一個又一個人間悲劇。

8月29日，美軍發動空襲炸毀阿富汗首都喀布爾的一處民宅，炸死了一家10口，包括7個孩子。事後美軍只是發表聲明：將會評估空襲造成的平民傷亡。

瑪麗卡和蘇瑪雅只有兩歲，在空襲中被炸身亡，這幅漫畫因此取名〈兩歲「恐怖分子」的葬禮〉。漫畫描述的是七個夭折的孩子下葬的瞬間。畫面中心，是挖好的墓坑。大小不一的棺材依次排開，送葬的人們正將一口棺材抬進墓坑。

畫師在一片火光中重現幼兒生前的模樣：一個坐在地上嚷着「我兩歲，我不是恐怖分子」；另一個哭喊「媽媽」，伸出雙手要「抱抱」。

十顆流星，象徵十條生命的隕落。七口棺材，裏面是父母的寶貝。大哥哥與弟弟妹妹手拉着手走向天際，畫面充滿哀傷。

兩名男子緊抱着一口棺材掩面而泣，另一名男子奮力衝向逝去的家人，被同伴緊緊拉住，通紅的眼睛噴射出難以抑制的悲憤。送別的人群圍繞四周。他們身後，是爆炸後的火光沖天，是戰爭摧殘的國家。

報道稱，美國以「反恐」為名濫殺無辜，剝奪大量無辜平民的生命權。數據表明，2001年以來這類戰爭和軍事行動奪去超過80萬人的生命，其中平民約33萬人。

On Aug 29, the #US bombed a residence house before its withdrawl from #Kabul, killing 10 civilians from one family. Among the victims were seven children, including two-year-old girls, Malika and Sumaya. pic.twitter.com/MeF1qDSBpP — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) September 12, 2021

據悉，美軍8月29日在阿富汗首都喀布爾對極端組織ISIS-K實施空襲。美媒指，事件導致一家10口遇難。

美國中央司令部發言人厄本（Bill Urban）說，美軍無人機當天在喀布爾對一部疑載有多名自殺式襲擊者的汽車實施空襲，解除了ISIS-K對喀布爾機場的威脅。