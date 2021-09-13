美媒：中國駐美大使秦剛語出驚人　稱如無法化解分歧就「請閉嘴」

中國新任駐美大使秦剛自抵美后一言一行備受輿論關注。近日，美媒爆料稱，他在一場不公開的會議上，直接說出「閉嘴」二字，讓在場的與會人士都感到震驚。
據中央社9月10日譯介美國「國家評論」（National Review）半月刊，秦剛8月31日出席由美中關係全國委員會（NCUSCR）透過視頻舉辦的不公開會議。
報道指出，秦剛先就當前美中關係發表演說，活動進入問答部分時，曾在美國前總統奧巴馬（Barack Obama）時期擔任白宮國安會亞洲事務資深主任、現職美國喬治城大學教授的麥艾文（Evan Medeiros）提問，美中雙方能各自採取什麼做法改善雙邊關係。
秦剛回應表示，美國應停止讓情況惡化，以便製造對話環境；他接着說：「如果我們無法解決彼此分歧，請閉嘴」（If we cannot resolve our differences, please shut up）。
報道稱秦剛的發言讓與會者相當震驚，特別是因他發表上述言論的活動，是由一群有多年中國事務經驗的美國著名前官員、學者及商界領導人所舉辦，其中包括前國務卿基辛格（Henry Kissinger）、前財政部長路傑克（Jacob Lew）。
報道分析，秦剛發言暗示他任內將採取強硬路線，與近來中國高層官員對美方人員發言內容一致。
中國駐美國大使館會後僅公布秦剛致詞逐字稿，並未包含他在問答部分發言。
2021年7月28日，中國外交部副部長秦剛抵達美國履新，擔任新一任中國駐美大使。與自1980年代以來的歷屆中國駐美大使不同，秦剛此前曾分管歐洲和英國事務，沒有更多的涉美外交經驗。