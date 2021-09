美媒：中國駐美大使秦剛語出驚人　稱如無法化解分歧就「請閉嘴」

中國新任駐美大使秦剛自抵美后一言一行備受輿論關注。近日,美媒爆料稱,他在一場不公開的會議上,直接說出「閉嘴」二字,讓在場的與會人士都感到震驚。



據中央社9月10日譯介美國「國家評論」(National Review)半月刊,秦剛8月31日出席由美中關係全國委員會(NCUSCR)透過視頻舉辦的不公開會議。

報道指出,秦剛先就當前美中關係發表演說,活動進入問答部分時,曾在美國前總統奧巴馬(Barack Obama)時期擔任白宮國安會亞洲事務資深主任、現職美國喬治城大學教授的麥艾文(Evan Medeiros)提問,美中雙方能各自採取什麼做法改善雙邊關係。

8月31日,中國新任駐美大使秦剛應邀出席美中關係全國委員會董事會為其履新舉行的視頻歡迎活動並發表主旨演講。(中國駐美國大使館官網)

秦剛回應表示,美國應停止讓情況惡化,以便製造對話環境;他接着說:「如果我們無法解決彼此分歧,請閉嘴」(If we cannot resolve our differences, please shut up)。

報道稱秦剛的發言讓與會者相當震驚,特別是因他發表上述言論的活動,是由一群有多年中國事務經驗的美國著名前官員、學者及商界領導人所舉辦,其中包括前國務卿基辛格(Henry Kissinger)、前財政部長路傑克(Jacob Lew)。

報道分析,秦剛發言暗示他任內將採取強硬路線,與近來中國高層官員對美方人員發言內容一致。

從2005年到2010年,秦剛先後兩次擔任中國外交部新聞司副司長、發言人。(微博@北海先鋒)

中國駐美國大使館會後僅公布秦剛致詞逐字稿,並未包含他在問答部分發言。

2021年7月28日,中國外交部副部長秦剛抵達美國履新,擔任新一任中國駐美大使。與自1980年代以來的歷屆中國駐美大使不同,秦剛此前曾分管歐洲和英國事務,沒有更多的涉美外交經驗。

