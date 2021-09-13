房住不炒｜打擊樓價引發拋售　多地推出「限跌令」遏制跌幅

內地近月推行「房住不炒」政策，打擊樓價上漲。消費者轉而觀望，導致樓市出現降價拋售情形。

據《中新社》等內地傳媒報道，唐山、瀋陽、菏澤、昆明、江陰和岳陽等地近期反向祭出樓價「限跌令」，嚴禁低價傾銷、打價格戰，避免樓市崩盤。



內地官方持續調控下，樓市進入下半年急速降溫。貝殼研究院近日發布「全國新房市場月報」顯示，8月份有66個城市新樓市場成交量比7月持續下滑。從單月成交情況來看，新樓成交套數和面積分別下降16%和17%。有地產從業人員表示：「進入8月樓市新房成交明顯放緩，我們樓盤本期推出400多套，目前只銷售了100多套。」

內地官方持續打擊樓價上漲後，消費者轉而觀望，導致樓市出現降價拋售情形。圖為福州一處正在建設的樓盤。（中新社）

8月9日，湖南岳陽打響「限跌令」第一槍。市住建局要求新建住宅銷售價格備案後，商品住宅銷售的實際成交價格不得高於備案價格，也不得低於備案價格的85%，否則無法在簽約備案系統上簽買賣合約。

8月初，遼寧瀋陽的沈北新區某樓盤推出降價住宅，每平方米從上萬元（人民幣．下同）降到8000元左右，引發多個樓盤加入降價行列，當局為此約談地產商。

雲南昆明某樓盤原價為每平方米1.6萬元，開發商以「特價房」名義將單價調至1萬元，降幅高達60%。由於昆明多個樓盤價格「跳水」，昆明市地產開發及經紀協會緊急組織地產商等召開「穩房價、穩地價、穩預期」工作要求座談會，嚴控「惡意降價」行為。

內地調控樓市價格，多地樓價出現插水。（新華社）

而在江蘇省江陰市，住建局下發通知，嚴禁低價傾銷、打價格戰，堅決杜絕惡性競爭、降標降質、逾期交付等違規違法行為。

有地產營銷負責人表示，官方調控重壓下，部分地產商資金流緊張，爭相降價，有樓盤直接半價出售，但一般而言降價10%已是最大幅度，多個城市設置限跌15%有利於控制樓價走勢。但不排除開發商會以買樓送車位、贈送全套家具或精裝修等方式變相降價。

58安居客房產研究院分院院長張波指出，由於市場分化，部分城市面臨過快降溫，甚至是樓價快速下行壓力。地產商降負債壓力不斷增大，導致其在部分城市加快出貨節奏，一旦引發降價潮會引發連鎖反應，極大影響樓市有序發展，不利於樓市整體穩定，因此推出相應政策調節確有必要。