房住不炒｜廣州公布首批二手房參考價格　有小區低於市價近5成

8月31日，廣州市住建局發布關於建立二手住房交易參考價格發布機制的通知，指出為了更好落實「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，公布廣州首批96個住宅小區二手住房交易參考價格。

這份參考房價比目前的業主掛牌價和實際成交價低出一大截，部分小區甚至腰斬。若買賣雙方不遵從這一參考價格，買家就要額外支付相當高比例的首期款。



根據這份最新通知，建立二手住房交易參考價格發布機制是為更好落實「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，貫徹落實廣州市委、市政府房地產調控工作部署，規范二手住房市場交易秩序，推動二手住房市場運行更加健康平穩。該通知自發布之日起施行。

繼深圳、上海等地後，廣州也發布二手房指導價格，料將衝擊當地二手房交易價格。（中新社）

通知要求，房地產經紀機構、房地產網絡信息發布平台等應對掛牌房源開展對照自查，不得發布價格虛高的二手住房房源。二手住房交易涉及的相關機構，應將二手住房交易參考價格作為開展業務的參考依據之一。

內媒《第一財經》報道指，這意味着，去年下半年以來野蠻瘋長的廣州二手房價即將迎來最強暴擊。此前，深圳、上海等城市相繼發布二手房指導價，對市場的影響立竿見影，相關城市二手房成交量快速跌至冰點。

查看廣州最新出台的96個試點小區參考房價，均比目前的業主掛牌價和實際成交價低出一大截，部分小區甚至腰斬。比如位於天河區珠江新城的中海花城灣，目前鏈家上的大部分掛牌價都在每平方米18至19萬，但此番出台的二手指導價僅為92641元；再比如去年交易量十分活躍的珠江帝景，目前掛牌價平均在10萬左右，但指導價僅有54593元。

據了解，金融機構在給二手房發放按揭貸款時，將參考二手房指導價來審批貸款額度，這意味着，未來的買賣雙方要麼接受二手指導價，要麼就需要買家額外支付相當高比例的首期款，這對購買熱情無疑形成巨大壓力。