衛健委：莆田疫情存外溢風險　專家：「暴雷」期或在下周日前出現

福建近日出現新冠肺炎疫情反彈，據國家衛健委，昨日（12日）福建共新增35宗本土感染個案。

在疫情重災區莆田市方面，國家衛健委派出的赴福建工作組專家判斷，目前莆田疫情形勢嚴峻複雜，疫情存在外溢風險。有內地專家則判斷此輪疫情在理想情況下最終感染人數會在100-300人之間，屬於中等規模。



9月12日晚上，在福建省仙遊縣，醫務人員正在為一位幼兒進行咽拭子採樣。（中新社）

9月12日，福建省莆田市政府召開疫情防控情況新聞發布會。據通報，截至當日下午4時，福建莆田此次疫情累計發現32宗確診病例、32宗無症狀感染者。

據央視今日（13日）報道，國家衛健委派出的赴福建工作組專家判斷，目前莆田疫情形勢嚴峻複雜，後續在社區、學校、工廠等人群中繼續發現病例的可能性高，疫情存在外溢風險。

此外，工作組專家又指，楓亭鎮形成2個疫情集中傳播點：最早發現病例的小學和鎮內某鞋廠，都是人員密集場所；此次疫情首先在學校發現，低年齡兒童感染較多；專家們研判，只要確保各項措施和各個環節落到實處，疫情規模有望在國慶長假前得到控制。

仙遊縣楓亭鎮一間小學發現有學生及家長新冠病毒核酸檢測陽性，已經即時停課並安排所有人居家隔離。（微博）

人民日報社旗下的《健康時報》報道指，莆田市此次疫情已形成了舖頭小學和協勝鞋廠為中心的兩條傳播鏈。根據12日莆田市政府召開疫情防控情況新聞發布會上通報的病例詳情，有15人來自舖頭小學，另外還有8名莆田市仙遊縣楓亭村的協勝鞋廠的員工。

一位莆田市市民表示，協勝鞋廠屬於莆田市中等規模的一家鞋廠，在楓亭鎮有多個廠址，雖不清楚被感染者是在哪個廠上班，但無論那個廠人數都不在少數。

南開大學黃森忠教授向《健康時報》披露了他的團隊對此輪疫情的研判，他們初步判斷此輪疫情在理想情況下最終感染人數會在100-300人之間，屬於中等規模，或將在四個星期內，即至十月初得到控制。

黃森忠指出，目前，可能的外溢情況尚不明，根據流行病學規律及國內的抗疫經驗，可能外溢的「暴雷」期應該在9月19日（下周日）前出現，若出現外溢，本地及關聯病例的總規模，應該能控制在500宗以內。