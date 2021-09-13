恒大有高層因家中有急事　5月提前贖回理財產品　另債券暫停交易

正致力處理債務問題的中國恒大（3333），其在內地發行及交易的債券再次出現暫停交易。據上海交易所公告，指出「19恒大01」上午交易出現異動波動，決定於今早10時50分開始暫停該債券交易。在停止交易前，該債券價格大跌23%。

大行亦對於恒大債券投資者可以取回的資金多少有意見。野村分析師Iris Chen指出，其基本情境假設為在政府督查的重整計劃下，要確保恒大交付物業並向供應商交付款項，又預期美元債投資者已收回25%本金。

周日晚上數百名理財產品買家採取行動

另一方面，恒大發行的理財產品兌付問題，亦引起市場人士關注。日前主席許家印亦現身恒大財富專題會，明確指出財富產品會盡早全部兌付，一分錢也不會少；又指出兌付過程中一定做到公平公正。

不過據《財新網》報道，恒大金融財富管理（深圳）部份產品逾期未兌付，引發投資者採取線下行動。在周日（12日）晚上，來多地﹑人數達數百名的投資者前往恒大位於卓越后海中心的總部，與恒大財富執行董事兼總經理杜亮對話。

杜亮承認在今年5月31日贖回恒大財富理財產品，指出提前贖回因家中有急事。

至今日（13日）恒大公布理財產品兌付方式，投資者可選擇以現金分期兌付﹑實物資產兌付，或沖抵購房尾款兌付3種方式中，選擇或組合兌付安排。杜亮在現場指出公司難一下子付出400億元人民幣欲兌付到期理財產品。

恒大最新報3.42元，跌5.5%。