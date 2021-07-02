中共建黨百年｜雷軍許家印現身天安門慶典現場　馬雲未露面

撰文： 米樂 最後更新日期： 2021-07-02 18:30

慶祝中國共產黨成立100周年大會7月1日在北京天安門廣場舉行，各界代表7萬多人以盛大儀式歡慶中共百年華誕，其中不乏一些企業家的身影。但此前備受關注的阿里巴巴創始人馬雲卻未露面。

綜合媒體報道，當天出現在觀禮台的，除了恒大集團董事局主席許家印，還有世茂地產許榮茂、小米CEO雷軍、美團CEO王興等，部分人在社交平台分享了自己在現場的照片。

許家印身着一身藏藍色西裝，裏面配着淺色襯衫，手扶欄杆站立於天安門城樓上。另一名地產圈大佬、世茂集團董事局主席許榮茂也在。二人拍照角度和着裝也頗為一致。許榮茂是閩商，祖籍福建石獅，但很早就到香港發展，如今長居於香港。

7月1日中午，全國人大代表、小米集團董事長兼CEO雷軍也用他的小米11Pro在微博發文，稱自己有幸參加慶祝中國共產黨成立100周年大會，既歡欣鼓舞，又深感責任重大。

相比較之下，美團CEO王興就顯得特別低調。央視直播畫面顯示，王興穿着白襯衫，坐在觀禮嘉賓中央，目視前方，正在專心致志地鼓掌。和許家印、雷軍不同的是，王興並非人大代表或政協委員，不過他也有另一重身份——「全國工商聯」執行委員。

據了解，還有多位企業家代表受邀參加這次慶祝活動。其中包括重慶小康集團創始人張興海、孚能科技董事長王瑀等企業家等。水滴公司創始人兼CEO沈鵬也受邀參加觀禮，事後他在朋友圈説道，「深感生逢盛世，奮鬥正當其時！感恩偉大的中國共產黨和偉大的祖國，感恩這個偉大的時代！」

馬雲「低調」前一直有很高的曝光度（點擊圖輯瀏覽）：

值得一提的是，此前備受關注的阿里巴巴創始人馬雲並未出席上述活動。自2020年10月在公開演講中抨擊中國金融監管機構後，馬雲被高層點名，隨後備受期待的螞蟻集團首次公開募股（IPO）遭擱置，馬雲鮮有露面。

就在當天的慶典上，習近平在講話中明確否認中共有特殊群體利益，「沒有任何自己特殊的利益，從來不代表任何利益集團、任何權勢團體、任何特權階層的利益。」 習近平上述講話被指在傳遞重要信息。