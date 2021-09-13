傳台駐美機構將更名「台灣代表處」　國台辦：民進黨花招註定失敗

根據英國媒體《金融時報》（Financial Times）9月10日報道，美國政府正「認真」考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO），正名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）相關事宜。



9月13日，中國外交部發言人趙立堅表示，中方已就有關動向向美方提出嚴正交涉。美方應履行承諾，包括不得更名一事。國台辦發言人朱鳳蓮則表示，民進黨當局無論怎樣玩弄花招搞「台獨」，都註定失敗。



中國外交部發言人趙立堅。（趙立堅Twitter帳戶圖片）

據《金融時報》報道，拜登政府正認真考慮允許台北的駐美代表處更名為「台灣代表處」。報道引述兩名不具名知情人士，提到更名的建議得到白宮國安委印太事務協調總監坎貝爾（Kurt Campbell），以及國安委內部和國務院亞洲官員的廣泛支持。不過，報道也引述知情人士稱，美國尚未做出最後決定，而且也需要拜登簽署行政命令才能生效。



9月13日中國外交部例行記者會上，外交部發言人趙立堅稱「台灣問題」是中美關係中「最重要、最敏感的核心問題」，「一個中國原則」是中美關係的政治基礎。美方在《中美建交公報》中明確承諾，美國人民將與台灣人民保持「文化、商務和其他非官方關係」。

他表示，中美元首9月10日通話時，美國總統拜登（Joe Biden）曾表示，美方「從來無意改變『一個中國政策』」。趙立堅表示，中方已就媒體報道的「有關動向」，向美方提出嚴正交涉。



趙立堅指出，美方應履行有關承諾，停止任何形式的美台官方往來和提升實質關係，包括不得將「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，停止「向台獨分裂勢力發出錯誤信號」。此外，他提醒美方應慎重處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

國台辦發言人朱鳳蓮（微博＠國台辦發布）

9月13日國台辦記者會上有提問，「有媒體報導，美國正考慮允許民進黨當局推動駐美機構更名。對此有何評論?」



朱鳳蓮回應，民進黨當局無論怎樣玩弄花招搞「台獨」，都註定失敗。她提到，「我相關部門已就此表明了我們的立場和態度。台灣是中國的一部分，我們堅決反對中國台灣地區同我建交國發展任何形式的官方關係或互設官方機構。」





針對相關報道內容，台灣駐美代表處並無評論。台灣外交部月11日表示，有關金融時報9月10日報道指出，美國拜登政府正在考慮同意台灣駐美國代表處更名及台美資深官員正在美國進行會談等內容，台灣外交部沒有評論。