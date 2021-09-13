娛圈風暴｜官媒提「吳某凡瘋狂飯圈」　批內地經紀公司用粉絲圈錢

加拿大籍藝人吳亦凡因性侵被捕。內地娛樂圈接連翻車，文娛行業亂象引發各界關注。中國央視最新發文起底吳亦凡背後的「飯圈」亂象，

此外，央視也發文提到，「一些經紀公司、商業平台和「飯圈」操控者，對粉絲進行或明或暗的鼓動，誘導粉絲集資，鼓動其進行非理性大額花費，利用粉絲對偶像的喜愛，反向圈錢」。此外。內媒亦披露，。一些明星利用地方政府的稅收優惠政策，達到「偷稅漏稅」的目的。



央視9月13日就近期娛樂圈亂象做出報道。報道指，所謂「飯圈」，就是粉絲圈子的簡稱，部分流量明星、經紀公司及粉絲群體在網絡上製造話題，互撕謾罵甚至以身試法。這些飯圈亂象背後折射的是畸形的飯圈文化。



報道點名批評指，吳亦凡因涉嫌強姦罪被刑拘後，竟有一些所謂的「粉絲」群體揚言要組團「探監」、「救人」等，這些粉絲已經走到違法犯罪的邊緣。「飯圈」由追星粉絲自發組成的文娛社群逐漸發展成為有組織專業化的利益圈層。

報道披露，一些經紀公司、商業平台和「飯圈」操控者，對粉絲進行或明或暗的鼓動，誘導粉絲集資，鼓動其進行非理性大額花費，利用粉絲對偶像的喜愛，反向圈錢。此外，他們配合流量團隊，製造話題，甚至刻意製造矛盾，鼓動不同明星的攻擊互撕，通過這些帶來流量，轉變成利益。



而對於「飯圈女孩」一再被官媒點名，也有越來越多網民在微博提到，「整天盯著粉絲，不如去整治背後的產業鏈。」「揪出吳亦凡背後的資本鏈更重要，追星行為本身沒有錯。」對於娛樂圈的整治，提到要更多從背後資本下手。

此外，《央廣網》也在13日報道中披露，一些小地方成明星避稅聚集地。明星與地方政府勾結，通過地方政府的稅收優惠政策，進行偷稅漏稅。（延伸閱讀：娛圈風暴｜遠離大都市空殼註冊 「小地方」成內地明星避稅聖地）



據報道，一位知情人士透露，「2018年明星偷逃稅事件後，對明星工作室的稅收徵管開始收緊，一些稅收『窪地』比如霍爾果斯、無錫、橫店等地，出現工作室扎堆（成堆）申請註銷熱潮。」一些想完成招商引資任務的地方政府，就通過稅收減免等政策，吸引明星註冊。