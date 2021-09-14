國產大飛機C919取得突破性進展　首架量產機將開始總裝

國產大飛機C919的動態備受外界關注，2021年將是關鍵的一年，今年不僅會交付首架飛機，還會取得適航證。自從2年前試飛開始之後，C919大飛機即將進入總裝階段。



據華東民航官方消息，9月10日，國產C919飛機生產許可審定委員會（PCB）中間會議在上海召開，會議由民航華東地區管理局副局長、PCB主任呂新明主持，來自民航局適航審定司、東北局審定處、西南局審定處、西北局審定處及上海審定中心的PCB委員或委員代表，中國商飛公司副總經理魏應彪、質量經理、生產經理、工程經理和適航經理等出席了會議。

此次會議是在C919飛機批生產首架機即將進入總裝階段的背景下召開的，標誌着自2019年C919飛機批生產工作啟動以來取得了階段性進展，是C919飛機項目的又一個重要里程碑。

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今年年3月1日，中國東方航空集團有限公司與中國商用飛機有限責任公司在上海正式簽署了C919大型客機購機合同，這也是國產大飛機C919在全球的首個正式購機合同，東航將成為全球首家運營C919大型客機的航空公司。按照雙方簽署的C919大型客機購機合同，東航首批引進5架C919大型客機，預計年內交付首架。

C919大飛機是由中國商用飛機有限責任公司研製的一款168-190座級窄體幹線客機，專為短程到中程的航線設計，屬於單通道150座級，標配168個座位，最多可容納190個座位，學名為「中短程雙發動機窄體民用運輸機」。

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據悉，2019年6架C919試飛飛機已全部投入取證試飛工作，在上海、西安、東營、南昌等地的六機四地試飛工作正順利進行。目前，中國境內外用户達到28家，訂單總數達到815架。

C919單通道飛機之外，中國境內還在研發更大的遠程寬體客機C929，這是跟俄羅斯聯合制造集團合作的，基本型航程為12,000公里，標準三艙280座。