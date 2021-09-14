能包容放射性物質千年以上　中國核廢料固化技術獲新突破

能包容放射性物質千年以上，據國家原子能機構最新消息，中國核廢料固化能力獲重大突破。



9月11日，中國首座高水平放射性廢液玻璃固化設施在四川廣元正式投運。這是中國核工業產業鏈後端標誌性工程，其投入運行標誌中國已經實現高放廢液處理能力零的突破，成為世界上少數幾個具備高放廢液玻璃固化技術的國家，對中國核工業安全綠色發展具有里程碑意義。

在投運儀式現場，項目聯合指揮部經過驗證評估認為，自8月27日工程啟動熱試車、生產出第一罐放射性廢液固化而成的玻璃體以來，產品質量可控，設施運行穩定，相關技術指標達到國際先進水平，設施已具備運行條件，可轉入正式投運。

據了解，放射性廢物處理是核能安全利用的最後一環，其中難度最大、技術含量最高的是高放廢液處理。放射性廢液玻璃固化，是在1,100度或更高温度下，將放射性廢液和玻璃原料進行混合熔解，冷卻後形成玻璃體。

由於玻璃體浸出率低、強度高，能夠有效包容放射性物質並形成穩定形態，該技術是目前國際上最先進的廢液處理方式。其核心技術與難點在於，需要包容率高、穩定性好的玻璃固化配方，形成的玻璃體能包容放射性物質千年以上；需要耐1,150度以上高温且年腐蝕速率小於15毫米的熔爐，保障玻璃熔制條件；需要自動化、遠距離操作系統設備，需要強大的工業與製造業基礎做支撐。此前，世界上僅美、法、德等國家掌握了相關技術。

報道稱，該項目2004年由國家原子能機構批准立項，採用國際合作模式，由中國、德國聯合設計，中國核工業集團所屬中核四川環保有限責任公司負責建設，多家單位參與。設施投運後，預計每年可安全處理數百立方米高放廢液，處理產生的玻璃體將被深埋於地下數百米深的處置庫，達到放射性物質與生物圈隔離的目標，實現徹底安全，為核能利用提供堅實保障。

國家原子能機構總工程師劉永德接受採訪時表示，下一步，該機構進一步優化核環保產業佈局，繼續完善核環保能力體系，加快放射性廢物治理進程，為實現「碳達峰、碳中和」目標提供保障。