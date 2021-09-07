中國建大量發射井發展核武？　北約秘書長加入論戰批華「不透明」

北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）9月6日於北約軍備控制議題會議上指出，中國正在建造大量的飛彈發射井，核武能力正在大幅提升，且這些發展是在沒有任何限制、也完全缺乏透明度的方式下進行，他敦促中國應負起身為全球大國的責任，響應國際限制核武器擴增的做法。



據台媒《自由時報》9月7日報道，斯托爾滕貝格還認為中國身為全球大國，應在軍備控制方面負有全球責任，包含限制軍武數量、增加資訊透明度等，強調這是維繫國際穩定的基礎，中國也能從中受益。

此前，美國《華盛頓時報》8月12日文章稱，根據數周衛星圖片總結的偵察報告得出結論，中國正在建造的第三個導彈發射場，將配置100多枚「東風-41」新型導彈。該報援引美國軍方消息人士的話指出，新場地與另外兩塊不久前發現的場地大小相當。

西媒曝光的甘肅玉門「發射井」：

7月26日，《紐約時報》發布衛星圖片，直指中國正在西部新疆哈密附近的沙漠地帶，興建導彈發射井，數量約為110座。在此之前幾周，7月1日，《華盛頓郵報》稱甘肅玉門正在建造約119個「發射井」。

針對西媒的上述報道，此前不乏內媒刊文反駁，這些「導彈發射井」實際上是風力發電基座。官媒《人民日報》於7月便援引軍事專家杜文龍的話稱，美國類似炒作並不是第一次，美國曾將福建土樓誤認為導彈發射井。

中國近年來核力量日益增強，但與美俄仍有差距（點擊瀏覽圖集）：

今年7月，曾擔任中國火箭軍教官的軍事評論員宋忠平曾向內地「政知道」公眾號表示，中國在一個區域集中建設百餘個導彈發射井並不現實也沒必要，不存在這種可能。陸基核導彈目前最佳的發射方式是無依託式發射，即發射車機動發射或鐵路機動發射，不易被敵方偵測、戰場生存能力強。而反觀發射井，這種有依託的發射陣地，實際上在戰時的生存能力是比較低的。

宋忠平指：「事實上，發射井是上世紀冷戰期間，早期核武器普遍採用的一種方式，那麼隨著核武器的現代化訊息化快反化技術的發展，這種方式已經陳舊落後。並且建造發射井需要耗費大量人力物力財力，完全沒有必要。」