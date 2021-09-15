長期水下航行能吃到新鮮食品？　官媒揭秘解放軍潛艇部隊生活細節

解放軍潛艇部隊被指是神秘且低調的存在，惟官媒近日發布片段，向公眾公布潛艇部隊水下生活細節，包括食、住等甚至娛樂等「貼地」一面。



據央視軍事周一（13日）消息，海軍某潛艇支隊艇員隊作戰長鄭含迪透露，潛艇中的指揮艙，是全艇的大腦和中樞，負責對全艇的指揮和集中控制。

不過他表示，和外界想象的不一樣的是，潛艇作為一個水下作戰平台，是沒有窗户的，他們在水下是沒法看見鯨魚和海豚的。潛望鏡就是潛艇在水下唯一能夠實現，對海空觀察的光學設備，可以實現對海空目標的搜索、識別、測距等功能。

關於潛艇水下生活的吃與住，鄭含迪介紹稱，得益於冷藏保鮮技術的提升，潛艇艇員長時間水下航行也能吃到新鮮食品；集氣罩集成了過濾功能，能確保艙室空氣不受炒菜的油煙污染。

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而在住的方面，他表示，牀鋪旁邊安排了閲讀燈、插座，還有摺疊小桌板，這些小設計提高了艇員居住的舒適度。

另外，潛艇中的會議室，同時也是文體活動室，可以滿足艇員在出海期間的工作、生活和娛樂需求，也可以說是全艇最大的獨立活動空間。

據悉，解放軍潛艇部隊是海軍中遂行水下作戰任務的兵種。包括魚雷潛艇部隊、導彈潛艇部隊和潛艇基地、勤務艦船部隊、分隊等。

潛艇部隊既可獨立作戰，也可與海軍航空兵或水面艦艇部隊協同作戰。主要任務是：消滅敵方大、中型運輸艦船和戰鬥艦艇，破壞、摧毀敵方基地、港口及其他陸上目標，進行偵察、反潛、佈雷和巡邏等。