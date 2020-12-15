中國新型潛艇畫面曝光　法媒揭美海軍被超越時間點

中美角力不斷升温，中國海軍軍力發展備受外界關注。中國新型潛艇於近日曝光，同時法媒稱，中國將在2030年前超越美國海軍。

中國央視軍事頻道12月15日公布視頻畫面稱，中國海軍某潛艇支隊一艘新型潛艇挺進陌生海域，與新型驅逐艦、反潛直升機和輕型護衛艦完成突破反潛封鎖區等實戰化訓練課目。

不過，影片並未公布該潛艇的具體型號及性能。

中國海軍新型潛艇畫面曝光（點擊大圖瀏覽）：

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在中美關係持續緊張的當下，中美軍備力量對比已成為外界關注的焦點。尤其是在海軍領域，法媒認為，到2030年，兩國在海軍力量上的排名會易位。

當地時間12月14日，法國「海軍新聞」網站文章稱， 美國海軍潛艇規模比中國大，目前有68艘潛艇，中國估計只有66艘。美國海軍擁有世界第二大潛艇部隊，僅次於朝鮮。中國目前排第三，俄羅斯排第四。就艦隊規模而言，這些具體數字可能有出入，但這個順序被普遍認可。

然而，未來10年排名可能發生重大變化。到2030年，中國海軍的潛艇可能比美國多出10艘左右。這將令中國海軍擁有世界上最大的潛艇部隊。

中國海軍潛艇及渤海造船廠畫面（點擊大圖瀏覽）：

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文章稱，美國國會提交的年度海軍艦艇建造長期報吿，列出了美海軍未來30年潛艇計劃。其潛艇再度增加前會有減少，因為老舊艦船退役速度將快於新船建造速度。低點會出現在2025年至2030年，那也是中國對新設施投資得到回報之時。

據報道，中國目前不僅擴建了建造核潛艇的渤海造船廠，還在不久前將一個非核潛艇造船廠遷址到長江更下游的一家船廠。後者更大、更獨立。

文章表示，這可能加快中國的潛艇建造速度，預計新級別的攻擊型潛艇和彈道導彈潛艇都將很快問世。