河南「打人書記」張戰偉重獲新職　曾因掌摑市政府秘書被免職

河南省政府網站發布最新人事通知，濟源市委原書記張戰偉已受聘為河南省政府參事，因其曾被舉報掌摑市政府秘書，此事引發外界關注。



9月14日，河南省政府網站發布《河南省人民政府關於聘任張文深等5人為參事的通知》。河南省人民政府決定：聘任張文深、王登喜、尚朝陽、丁福浩、張戰偉為河南省人民政府參事。

張戰偉曾因掌摑市政府秘書長，受到輿論關注。（濟源市商務局官網）

公開資料顯示，張戰偉，1963年10月生，漢族，河南伊川人，研究生學歷，法學碩士，1985年5月加入中國共產黨，1985年7月參加工作。他曾任河南省紀委常委、河南省委巡視工作辦公室主任（正廳級）等職，2016年8月起任濟源市委書記（正市廳級）。

令人關注的是，時任濟源市委書記的張戰偉因被人舉報曾掌摑市政府秘書長翟偉棟一事曾引發社會輿論關注。

今年1月16日，自稱河南濟源市政府秘書長翟偉棟的妻子、微博用户「濟源市尚娟」發文實名舉報濟源市委書記張戰偉，稱在去年11月11日早晨，翟偉棟與其他市領導在機關某食堂吃早餐時，被張戰偉掌摑。1月18日，當地多名官方人士稱，「掌摑」事件確實發生了，但發生地並不是外界傳言的濟源市市委機關食堂。

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1月21日，據濟源日報消息，1月21日，濟源召開領導幹部會議，宣布省委決定：免去張戰偉的濟源產城融合示範區黨工委書記、委員，中共濟源市委書記、常委、委員職務。

張戰偉被免職的消息公布後，《新華每日電訊》發布評論文章稱，此時，距其（張戰偉）退休僅剩2年。一記耳光，打掉了自己的「烏紗帽」，一點都不冤。文章指出，其實「掌摑鬧劇」曝出後，人們就已預料到他今日的結局。堂堂一個市委書記，公開對下級幹部大打出手，足以看出其「官品」。