珠海航展｜中國將展出多款防空導彈系統　一文睇清有哪些外貿武器

新一屆珠海航展將於9月28日至10月3日在廣東珠海舉行。根據官方訊息，中國將展出多款外貿型武器。



9月13日，「智慧航展APP」披露的訊息顯示，中國將展出的武器裝備包括FB-10A防空導彈武器系統、LY-70防空導彈武器系統、TL-4圖像制導導彈、TL-3空地導彈、「袖針」微型導彈武器系統、無人防空作戰系統、FB-6C防空導彈武器系統、CoBTec PSQ20C頭戴融合圖像熱成像儀、PVS31C雙目雙筒軍用微光夜視鏡、JK-1制導武器、86式手榴彈、TS-01輕型多用途導彈武器系統、WS-35制導火箭彈、WS-33多管制導火箭武器系統、WS-43巡飛攻擊武器系統、WS-3A制導多管火箭武器系統、WS-600L多用途武器系統、LG-5A火力打擊控制系統等。

其中FB-10A由中國航天科技集團第八研究院研製，可裝備於機械化/摩托化部隊、山地部隊，承擔近程/末端對空防禦任務，攔截各型武裝直升機、無人機，也可攔截巡航導彈、固定翼飛機等目標，為所屬部隊提供伴隨防空和為重要設施提供近程要地防空。

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FB-10A主要作戰方式包括系統作戰和單車獨立作戰，集目標搜索、跟蹤、參數解算、導彈發射於一體，是武器系統的火力控制中心，能夠在指揮車引導下實施對空攔截，也可由單車完成對空的防禦任務。該武器系統具備行進間作戰能力，攔截斜距18公里。

同為第八研究院研製的FB-6C屬高機動低空近程武器系統，承擔近程/末端對空防禦任務，攔截各型直升機、無人機以及低空、超低空突防的巡航導彈和固定翼飛機等目標，為所屬部隊提供伴隨防空和為重要設施提供末端要地防空，攔截斜距6公里。

FB-6C由FN-16筒彈、地面作戰裝備和技術支援裝備組成，其中地面作戰裝備包括1輛指揮車、1輛至6輛導彈發射車。FN-16可卸下，由單兵肩扛發射。

第八研究院還推出LY-70，是一型先進中近程野戰防空導彈武器系統，由戰車、發射車和支援保障裝備組成，能夠全天候攔截巡航導彈、空地導彈、制導炸彈、火箭彈以及固定翼飛機、武裝直升機、無人機等目標，為地面部隊和重要設施提供伴隨防空和區域要地防空保護。

戰車具備單車獨立駐車、行進間作戰能力，可探測半徑70公里，攔截斜距40公里。該武器可獨立作戰也可組網作戰，標準配置是2輛戰車+4輛發射車。

該機構還公開「袖針」微型導彈，可對近距內的地面目標進行精確打擊，攔截斜距2公里。

第八研究院推出的無人防空作戰系統，用於邊遠地區、無人島礁等極端環境下的防空作戰，包括履帶式無人機動平台、轉塔、光電探測器、發射機構等構成。

TL-4圖像制導導彈由中國航天動力技術研究院開發，主要用於精確打擊6公里距離以內的主戰坦克、裝甲車輛、工事、火力點等移動或固定目標。導彈採用電視/紅外圖像導引頭和雙向無線數據鏈進行制導，擁有「發射前鎖定+發射後不管」、「發射後鎖定+人在迴路操控」等作戰模式。

該導彈具有制導精度高、毀傷能力強、附帶損傷小、操作使用靈活、全天時作戰、戰場生存能力強的特點，可在輕型車輛、全地形無人戰車、便攜三腳架和直升機上使用。TL-4於2017年完成打靶。

同一機構研製的TL-3（天雷三號）空地導彈，可打擊防區外大中型軍事目標、經濟目標包括軍事指揮中心、橋樑、導彈發射陣地、交通樞紐、雷達站、機場及軍事集結地等。

CoBTec PSQ20C頭戴融合圖像熱成像儀、PVS31C雙目雙筒軍用微光夜視鏡均由中國私營企業研製，後者採用全球最先進的三代自動增益亮度控制的像增強管，效果與美軍裝備的雙筒夜視儀效果相同，左右鏡筒可上下獨立側翻轉140度。

廣東私營企業研製的JK-1是一款以固定或慢速運動的中小型高價值軍事設施為攻擊目標的高精度近程武器，使用40毫米火箭彈發射器發射，配備62毫米超口徑殺傷破甲戰鬥部和控制系統，可單兵發射，摧毀輕裝甲目標、機動車輛、有生力量。這家公司還推出86式手榴彈，已列裝解放軍並出口多個國家。

TS-01由中國航天科技集團第七研究院開發，是一種單兵使用、肩扛式導彈武器系統，用於攻擊主戰坦克、裝甲車、工事等目標，採用紅外成像制導體制，可攻頂可直攻，發射前鎖定發射後自主攻擊目標。

該武器技術指標包括彈徑127毫米、彈長1,199毫米、彈重17公斤、射程200米至2,500米，紅外圖像制導，命中概率超80%，對均質裝甲鋼板垂直破甲深度大於800毫米，搜瞄方式為紅外+可見光。

該機構還推出WS-35制導火箭彈，口徑155毫米，可摧毀裝甲車、炮兵、導彈陣地、戰場防禦工事、建築物及有生力量，技術指標有彈重50公斤，彈長910毫米，射程介於18公里至40公里，制導模式為GPS/北斗衛星導航+慣性制導，戰鬥部有殺爆戰鬥部、破片燃爆戰鬥部、雲爆戰鬥部，引爆模式有近炸引信、接觸引信、延遲引信、時間引信，打擊精度小於10米。

WS-33多管制導火箭武器系統裝備於陸軍師旅級作戰單位，主要用於對60公里內的導彈發射車、火箭發射車、雷達車、遠程火炮、通信指揮車等高價值目標實施精確打擊。技術指標包括彈徑200毫米，射程介於10公里至60公里，精度小於10米，發射方式為車載傾斜發射/集裝箱發射，戰鬥部為23公斤聚能殺爆戰鬥部。

WS-43巡飛攻擊武器系統集成導彈以及無人機的特點，具備偵察、控制、打擊和評估一體化作戰能力，可對60公里戰術縱深內的作戰區域持續威脅和壓制，採用通用6*6發射平台或集裝箱發射平台，能有效打擊戰術縱深內的點目標、小幅員面目標、活動目標、反斜面目標、時敏目標。

該武器技術指標為有效控制範圍20公里至60公里，巡飛時間超30分鐘，射擊精度小於10米，戰鬥部為20公斤多功能戰鬥部。

WS-3A制導多管火箭武器系統，是一款可精確打擊縱深目標的地地戰術武器，打擊目標包括軍事基地、機場、交通樞紐、政治經濟中心、火炮及導彈發射陣地、地面雷達站及指控中心等，技術指標為彈徑400毫米，射程介於70公里至280公里，打擊精度小於50米，車載傾斜式發射，戰鬥部為200公斤的殺爆戰鬥部或殺爆燃戰鬥部，或雲爆戰鬥部，子母戰鬥部。

WS-600L多用途武器系統主要打擊有生力量、雷達陣地、導彈發射陣地、油庫、指控中心建築物、機場跑道、加固機庫、軍用變電站、軍用發電站、艦船類目標，具有遠縱深火力控制、快速反應、高精度命中、高效毀傷、簡約化使用保障及複雜環境適應等特點。

該武器技術指標包括彈徑600毫米，射程介於200公里至290公里，射程精度小於10米（INS/衛星組合導航+紅外成像末制導、INS/衛星組合導航+雷達末制導）、小於30米（INS/衛星組合導航），發射方式有車載垂直髮射/集裝箱發射，戰鬥部有490公斤殺爆戰鬥部或侵徹爆破戰鬥部，或半穿甲戰鬥部，或導電纖維戰鬥部。