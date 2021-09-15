珠海航展｜彩虹-6無人機將亮相　適用高空偵察及海上巡邏

珠海航展將於9月28日至10月3日在廣東珠海舉行。根據官方訊息，中國將首次公開彩虹-6大型雙方無人機系統。



9月13日，「智慧航展APP」公布的消息顯示，中國航天空氣動力技術研究院將展出彩虹-6大型雙發無人機系統。

介紹資料稱，彩虹-6是一款大型、高空高速、長航時、多用途無人機系統。採用常規大展弦比氣動佈局，具有飛行高度高、載荷能力強、續航時間長和航程遠等突出優點，系統可靠性高，載荷擴展性強。

彩虹-6適用於高空偵察打擊、海上反潛及巡邏警戒、遠程預警探測、近距空中支援等作戰任務，同時可以在未來作戰環境下有效地實現有人/無人協同作戰，加速推動訊息化、智能化作戰。

該機具有飛行高度高和飛行速度快等突出優勢，可有效避免地面防空炮火的威脅，系統生存能力強，可以在弱對抗條件下或者在一定對抗強度戰爭中長時間不間斷遂行偵察監視、跟蹤與打擊等任務。

作為目前中國起飛重量最大的一款無人機平台，彩虹-6還具備掛載光電、SAR、預警雷達、電子偵察、空地導彈、空地炸彈、反輻射導彈、中小型巡飛彈等多種載荷的能力，同時由於採用渦扇發動機，續航時間長，可以作為空中長時間駐留平台，執行多種軍事和民用任務。

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彩虹-6的參數包括最大起飛重量7.8噸（偵察型、察打型），最大載荷能力300公斤（偵察型）、2噸（察打型），載油量3.42噸（偵察型）、1.72噸（察打型），全機長15米，翼展20.5米，機高5米，最大平飛速度800公里/時，巡航速度500公里/時至700公里/時，巡航高度10公里，升限12公里，最大續航時間8小時（偵察型）、8小時（察打型），最大航程12,000公里（偵察型）、4,500公里（察打型），最大爬升率20米/秒,操作半徑（視距）300公里。

另外，「智慧航展APP」也披露彩虹-4中空長航時無人機的相關訊息，指自在海外實戰運用以來，該機共執行幾千架次、超過數萬小時的戰鬥飛行任務，發射機載武器千發左右，命中率高達96%。

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彩虹的主要技術指標包括，翼展18米，使用高度3公里至5公里，升限7.2公里，最大續航時間30小時，最大飛行速度230公里/時，巡航速度150公里/時至180公里/時，最大起飛重量1.33噸，任何載荷重量345公斤。