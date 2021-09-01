珠海航展本月28日開幕700企業參展　中國首顆太陽探測衛星將亮相

中國國際航空航天博覽會兩年舉辦一次，因一直在廣東珠海舉辦，又被稱為「珠海航展」。受新冠肺炎疫情影響，去年11月的展覽遲到今年9月28日至10月3日舉行。



在8月31舉行的航展新聞發佈會上，相關負責人介紹稱，本屆航展線上線下共40個國家和地區、近700家企業集中亮相，參展飛機超100架。展館數量從上屆的8個增加至11個，室內展覽面積10萬平方米，室外展覽面積36萬平方米。計劃今年發射的中國首顆太陽探測衛星也將亮相航展。



「嫦娥五號」月球探測器在軌工作示意圖。（航天八院）

據悉，本屆航展主辦單位陣容更加豪華，新增國防科工局、國家航天局，數量從上屆的13間擴展到本屆的15間。同時首次推出「雲航展」，參與者可以在線觀展和同步觀看飛行表演。

本屆航展值得關注的亮點眾多，在宇航展區，載人航天、火星探測、探月工程、北斗導航系統等國家重大工程任務集體亮相，太空站組合體3D模型、嫦娥五號月球探測器等明星展品將首次與觀眾見面，天問一號火星探測器、北斗三號全球衛星導航系統星座、新一代載人飛船試驗船返回艙現場展出。

中國首創的數字月球平台系統現場真實模擬月球探測任務，新一代載人運載火箭、重型運載火箭等10型運載火箭模型也會上陣，還有衛星通信、北斗導航、高分及遙感衛星，以及計劃今年發射的中國首顆太陽探測衛星也將亮相。

在防務展區，航天科技集團將展示出一批新型、家族化的軍貿產品，其中，M20A/B地地導彈武器系統作為集團公司最先進的軍貿產品將公開亮相，防空領域的「變形金剛」LY-70防空導彈武器系統也將首次參展，還有地地打擊武器系統、防空導彈武器系統、空地武器系統、導彈發射車、彩虹無人機等大型實物及模型分別在室內、室外展出。

2018年珠海航展回顧：

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在本屆航展，觀眾還將欣賞到中國空軍「八一」飛行表演隊和中國空軍航空大學「紅鷹」飛行表演隊的演出、明星裝備「陸空一體」將集體亮相，航空工業翼龍Ⅱ無人機也會獻上首演。

此外，因應疫情防控，在今年的珠海航展期間，全珠海市將作為警戒區，強化國內高、中風險地區來珠返珠人員落地排查，落實核酸檢測和人員管控。凡是從省外經珠海機場、珠海城軌站、長途客運站和九洲港碼頭來珠返珠人員需持48小時內核酸檢測陰性證明。