娛圈風暴｜上海召開藝德培訓班　孫儷唐嫣表態「永遠跟黨走」

內地娛樂圈近日進行大整肅，鄭爽、吳亦凡、趙薇等「劣跡藝人」遭封殺。9月9日，由中共上海市委宣傳部、上海市文化和旅遊局、上海市文學藝術界聯合會共同舉辦的「全市文藝工作者藝風藝德專題培訓班」開班，包括孫儷、唐嫣等知名藝人都前往上課。



唐嫣在交流座談時表示，公眾人物需要自律自愛，通過文藝作品傳遞健康向上的價值觀。她又引用國家主席習近平的講話，稱作品是文藝工作者的立身之本，「牢記中國精神是社會主義文藝的靈魂，永遠跟黨走，永遠和人民站在一起。用我的表演服務所有的觀眾，為社會傳播真善美。」

孫儷亦表態稱，作為一名文藝工作者，最重要的任務就是在社會主義核心價值觀的引導下，不斷地提高自己的政治素養和法律意識，遵守相關規定，嚴於律己，保持良好的品行，明確自己的社會責任感。

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據悉，上海市文藝界近200位業界人士參加了培訓。官方稱，此次培訓工作旨在加強文娛隊伍道德建設，提升職業素養藝術涵養，引導合法合規經營。

有網民分享照片，唐嫣和孫儷並排而坐，穿着簡單樸素，淡妝素雅，坐姿端正，全程都很認真在聽講。

上海文化廣播影視集團副總裁王磊卿發言說，深感當前對於娛樂圈流量至上、飯圈亂象、違法失德等文娛領域突出問題的綜合治理切中要害、正當其時、很有必要，作為東方衛視的負責人，深感使命在心、責任在肩。

內地加大整治娛樂圈亂象，各監管部門紛紛發聲要求嚴懲劣跡藝人。中國加強監管演藝人員後，近日輿論掀起對演藝人員也應實行「持證上崗」的呼聲，主張沒有註冊登記演出證的人，各類平台均不予錄用。

中國文藝評論家協會、中國文聯文藝評論中心8月26日召開「飯圈（粉絲圈）文化治理」專家研討會，北京演出行業協會會長張海君在會中建議嚴格行業從業標準，對藝人實行「持證上崗」制度。張海君主張，「持證前需接受思想、政治、理論、專業、道德修養等方面的培訓，進行登記註冊管理。凡是沒有註冊登記的，規定各類平台均不予錄用」。

據內媒《北京青年網》報道，中國曾實行演員必須持演出證才能上台表演，但已於本世紀初廢除。目前演藝圈只有主持人、經紀人須通過考試後取得資格證書。