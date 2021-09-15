內地藝人機場被叫「娘炮」惹議　網民：他是國家二級運動員

內地官方近來加大力度整治娛樂圈，其中男藝人的「娘炮」形象就屢遭批評。周二（14日），一段偶像藝人甘望星在機場被人喊「娘炮」的短片，引發關注，有網民打抱不平指，「這路人真有『素質』」。

據公開資料顯示，身高183cm的甘望星是運動員出身，因參加內地選秀節目《創造營2021》而被大眾熟知。



據《觀察者網》報道，近日，甘望星在機場被路人喊「娘炮」的短片在網絡引起熱議。短片中，甘望星帶著口罩、身著襯衫、背著背包現身機場，一個男子多次在旁邊大喊「娘炮」，甘望星則未有當場作出回應。

事件引發網民惹議：

「果然男人對男人的惡意最大」。



「畢竟『官媒』親自撐腰 怪不得『陽剛』男到處跳腳」。



「甘望星國家二級運動員，800米兩分鐘就能跑完，這位陽剛男人能嗎」。



「這已經是社會問題了吧，明星被罵還有人關注，如果繼續宣傳這種價值觀，發展起來可就是校園暴力了」。



「不在於這位明星多高，是不是體育生，有沒有腹肌，人家正常走個路，沒招你沒惹你，上來就罵人，這是正常人該有的行為嗎」。



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據了解，2000年，甘望星出生在湖南株洲的一個普通家庭。2017年，他參加全國中學生田徑錦標賽，在男子4x400米接力決賽中拿下冠軍，並取得高考保送資格。今年年初，甘望星參加了選秀節目《創造營2021》，但未能成團出道。

此外，隨著內地官方對「飯圈」與娛樂圈的整治力度日益加大，「娘炮」一詞亦被多次點名批評。官媒新華社2018年就發表文章《「娘炮」之風當休矣》指，「娘炮風」是一種刻意強化並扭曲呈現的「人設」，他們看起來性別模糊卻妝容精致，長身玉立卻如弱柳扶風，動輒把「討厭」、「嚇死寶寶了」等掛在嘴邊，由「嫩」到「美」進而「娘」，這種病態審美的遞進，是「顏值消費」和眼球經濟跑偏的結果。

今年，廣電總局以及多間官媒亦表明堅決杜絕「娘炮」等畸形審美的態度。有網民在對「飯圈」治理的支持中，提出杜絕「娘炮」會否輻射面太廣的疑問，因為在日常社交中「娘炮」一詞已經超出了「飯圈」的範疇。