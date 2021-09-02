狠批娘炮文化整治耽改劇　大陸耽美小說作者轉投台灣平台

隨着中國大陸近期一線、流量藝人接連「翻車」，官方要管制明星藝人以及其粉絲的亂象外，再次痛批所謂的「娘炮文化」等畸形審美。



大陸官媒《光明日報》也發表批評耽改劇的評論，讓不少喜愛觀看、期待今年將有眾多耽改劇播出的戲迷表示「耽改要涼涼」。這並非中國大陸官方首次發文批評耽改劇，對於耽改劇的「源頭」──耽美小說，其內容、出版亦早已有諸多限制。



《陳情令》中的肖戰和王一博。（網上圖片）

耽美一詞源自日本，原指沉迷美色，後來逐漸成為形容男同性戀的代名詞，也可與「和制英文」Boy's Love（簡稱BL）互通。耽美小說指的是以女性創作者、讀者為主，描述男同性戀的文學創作。

儘管近年來，耽美小說改編成的影視劇能帶來龐大收入，更形成產業鏈，但小說內容多露骨描述同性情愛，總是成為網絡「掃黃」的主要對象。從2015年知名女性向網絡文學創作平台──晉江文學城，旗下籤約的耽美作者「長着翅膀的大灰狼」因「販賣淫穢物品牟利」遭起訴、判緩刑三年半開始，陸續有耽美作者被判刑。

像是「深海先生」、「天一」，還有因《魔道祖師》、《天官賜福》走紅的「墨香銅臭」，都是以「製作、販賣淫穢物品」、「非法制售淫穢書刊」等理由被捕，其中作家「天一」更是被判刑十年。這些入獄的耽美作者，自然會影響大陸網絡耽美小說的發展。

其實在前述作者被捕後，近年已有不少大陸耽美小說作者選擇低調，出版同人誌（個人或社團名義發行的創作）多遵照法律規範；但更多人則是轉換連載平台，避免文章內容受到「掃黃」行動影響。儘管大陸有「愛發電」等付費創作網站，但為了享有最大限度的創作自由，許多大陸創作者會選擇落腳台灣的小說創作平台，像是POPO原創、PO18等。

由於大陸主要的網絡小說平台，創作環境日益限縮，加上陸續有耽美作家因小說內容「淫穢色情」，遭判刑。因此有不少大陸創作者選擇使用台灣的小說網站，發表作品。（POPO原創市集）

大部分的台灣讀者，對於大陸日益限縮的創作環境感到同情，對此現象保持理解並表示：「耽美圈本來在對岸就沒什麼保障，打黃時會中，打出版也會中，打動漫也中，經常就來一下的……只希望作者不要被抓去坐牢就不錯了……這幾年那麼多改編影視劇我才覺得太異常了XD果不其然又開始清算」。

但隨着兩岸關係緊張、新冠肺炎疫情升温使兩岸民間分歧日益擴大，自然也影響了小小的小說創作網站。

比如有台灣網友日前發現，網站排行榜第一是部描述大陸早期農村買賣婦女的社會寫實作品，沒想到竟有大陸網友認為該小說背景「辱華」；明明作者簡介已經寫是陝西人了，依然有網友留言罵「作者是台獨」。甚至有大陸作者與讀者吵了起來，結果吵架內容不再是劇情，而是「台灣何時回歸」、「呆蛙快去打過期疫苗」、「檢舉愛黨愛國作者翻牆寫黃文」等。

雖然去年網絡小說與耽美作品，因藝人肖戰、墨香銅臭事件與掃黃而鬧得沸沸揚揚，卻始終沒有辦法將話題聚焦在華文創作內容受限、小說分級制度與同人誌出版等重要議題上，到今天網絡文學創作依然綁手綁腳。儘管大陸創作者們可以到台灣的網絡平台連載，不過能夠預見未來幾年耽美小說、耽改劇將會沉寂一段時間。