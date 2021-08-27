內地「娘炮」小鮮肉、男網紅受追捧？　官媒：畸形審美須遏制

近年來，內地屢有以偏女性化的形象及舉止示人的男星、男網紅，受到青少年群體的追捧。對於這一現象，官媒曾多次發聲批評。近日，《光明日報》亦發表評論文章稱，「娘炮」形象是病態審美風潮，會對青少年的審美取向造成嚴重影響，必須要引起全社會的注意。



《文章》指，「娘炮形象」在影視界和娛樂圈愈演愈烈，成為一種社會問題。一些舉止忸怩作態、喜歡撒嬌賣萌的「小鮮肉」，經由影視製作機構和經紀公司商業包裝和市場運作，成為許多青少年的偶像。

《文章》認為，「娘炮形象」發源於某些娛樂節目和影視作品。日韓明星中的「花美男」形象，成為一些中國藝人效仿的對象，他們打著「做自己」的旗號展示所謂的獨特個性和審美，並通過媒體宣傳和商業運作進一步包裝美化。部分影視劇的創作者在挑選演員時，不論題材、劇情、角色匹配度等因素，只選容貌艷麗的所謂「花美男」。

《文章》表示，近年來男藝人和男性角色在一些偶像劇和綜藝節目中，有的妝容濃重、衣著妖艷、雌雄難辨，甚至把刻薄沒教養當成個性，自私自利、缺乏擔當。部分現實題材和革命歷史題材創作，邀請「小鮮肉」出演英模、硬漢，使本該陽剛、成熟、正氣的形像變得幼稚、邪魅。借助商業運作，「小鮮肉」們迅速走紅，片酬也水漲船高。不少青少年為了成為像他們一樣的明星，用青春做抵押，離開學校，開始「練習生」生涯。

《文章》稱，文藝工作者應該從中有所啟悟，認識到只有用正能量贏得大流量，才會既有市場，更有口碑。要用好文藝批評的利器，旗幟鮮明倡導講品位、講格調、講責任，使文化作品供給在審美上更加正向、豐富、多元，以文化人、立德樹人。只有多管齊下，才有可能從根本上扭轉這股畸形審美風氣。在青少年價值觀形成的關鍵時期，要引導他們扣好人生第一粒釦子，使社會文化審美實現健康發展。