福建疫情｜莆田疫情波及多所學校　涉及幼兒園、小學及中學

福建近日出現新冠肺炎疫情反彈，據國家衛健委，昨日（14日）內地共新增51宗本土感染個案，均在福建。

在重災區莆田市，本輪疫情已涉及當地多所學校。據《澎湃新聞》梳理，莆田此輪疫情已波及幼兒園2所、小學3所及中學1所。



9月14日，在福建莆田，市民連夜有序排隊等候做核酸檢測採樣。（中新社）

據《澎湃新聞》梳理，在本輪疫情中，未成年人佔比較高，僅莆田一地就有超過30名未成年人新冠病毒核酸陽性病例。本輪疫情已涉及莆田當地多所學校，包括9月11日當地新增本土確診病例19宗；報告新增本土無症狀感染者17宗。其中，有舖頭小學學生15人。

9月12日，當地報告新增本土確診病例15宗（仙遊縣），其中無症狀感染者轉確診1宗，報告新增本土無症狀感染者13宗（仙遊縣）。其中，有舖頭小學學生1人，有南大門幼兒園學生1人，有啟蒙幼兒園學生2人；還有楓江中學教師1人，仙遊縣郊尾鎮前埔小學教師1人。

9月13日，當地報告新增本土確診病例24宗（仙遊縣），其中無症狀感染者轉確診12宗，報告新增本土無症狀感染者1宗（仙遊縣）。其中，有舖頭小學學生3人，山頭小學學生1人，啟蒙幼兒園學生4人。綜合三天資料，莆田此輪疫情已波及幼兒園2所，小學3所，中學1所。

仙遊縣楓亭鎮一間小學發現有學生及家長新冠病毒核酸檢測陽性，即時停課並安排所有人居家隔離。（微博）

據央視13日報道，國家衛健委派出的赴福建工作組專家判斷，目前莆田疫情形勢嚴峻複雜，後續在社區、學校、工廠等人群中繼續發現病例的可能性高，疫情存在外溢風險。

此外，工作組專家又指，楓亭鎮形成2個疫情集中傳播點：最早發現病例的小學和鎮內某鞋廠，都是人員密集場所；此次疫情首先在學校發現，低年齡兒童感染較多；專家們研判，只要確保各項措施和各個環節落到實處，疫情規模有望在國慶長假前得到控制。