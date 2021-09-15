蘋果公司舉行2021年秋季新產品發布會，宣布推出新款iPhone 13系列，同時發布了新款iPad 以及Apple Watch 7。



8月至9月也是全球最大的iPhone代工生產基地富士康鄭州廠區的旺季，因獲得大量訂單，富士康鄭州廠到9月底前新增用工需求20萬人左右。而為了迅速招募更多員工，富士康一度開出了逾萬元人民幣的入職激勵獎金。



蘋果（Apple）推出iPhone 13系列。（AP）

富士康鄭州廠的微信公眾號此前於8月20日發文稱，園區已進入新機種量產高峰期，截止到9月底，新增用工需求20萬人。但因暴雨和疫情，其招工受到較大影響。為解決客運班車停運求職者出行困難問題，航空港實驗區政府調集了100輛大巴車至低風險區「點對點」閉環接送求職者，截至8月20日已輸送2萬多位求職者到富士康。

來自嵩縣車村鎮的求職者李歌飛8月20日已抵達富士康招募中心，他在接受內媒《河南日報》採訪時表示，政府安排「點對點」專車，直接送到廠，「覺得很安全，就放心來了。」他還透露自己心情非常興奮，「現在富士康入職激勵獎金有一萬二，我表弟過幾天也要從老家來了。」

另據富士康國貿招募中心負責人朱峰稱，工人專車到達後第一時間檢測，之後入住中轉宿舍，待檢測結果出來後再辦理入職手續，現時富士康每天新入職員工超過一萬人。

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根據富士鄭州廠的招募通知，8月15日面試起入職獎金最高11500元（人民幣，下同），獎金金額每隔數天作出調整，及至9月15日面試起最高獎勵降至6000元，推薦人亦有相應獎金。

招募政策要求，「返費」（即入職獎金）的發放條件是在職時間大於等於90天且有效出勤滿55天。獎金名單公布後7個工作日左右發放，發放時需在職。據有經驗的工人介紹，按照每個月公布兩次的慣例，從進廠到返費到手，實際約需要四個月時間。

此外，《每日經濟新聞》的報道指出，有新工人抱怨，一件機器需要打三顆螺絲，工作時產線幹部不停催促，要求他每小時完成65件，手從來沒停過，「下班後手指忍不住地抖，感覺自己看到螺絲就要吐了，但離標準還差了20件。」

負責零件組裝的工人張方則透露，新人剛上產線時，一天的任務通常是2400件，但這僅僅是滿量的40%。第二天就漲到50%，不到一周時間，目標調到滿量。現下正是爬坡期，沒經驗的人很難適應。

報道還指，有人形容，第一次上夜班就像「脫層皮」。因此不少人的萬元獎金美夢在第一個夜班就被擊碎，「流水線不停地轉，一切以分鐘計算，想要上廁所得找人來替，重複的動作做了上百次。」

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