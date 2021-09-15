神舟十二號｜3個月任務期限即將屆滿　航天員料9月中下旬返回地球

神舟十二號飛船乘組3名航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波，至今已經在中國太空站「天宮」內工作近3個月，按照計劃，他們將於9月中下旬返回地球。



內地傳媒報道，事實上在2021年6月16日，中國載人航天工程辦公室主任助理季啟明在新聞發布會上介紹神舟十二號載人飛行任務時，就有說明著陸場已從內蒙古四子王旗調整到東風著陸場，將首次檢驗東風著陸場的搜索回收能力，開啟著陸場系統常態化應急待命搜救模式。

據介紹，東風着陸場地處內蒙古阿拉善盟額濟納旗的中南部地區，是巴丹吉林沙漠和戈壁帶，地域遼闊人煙稀少，約有2萬多平方公里。東風着陸場一直作為四子王旗的備用着陸場，其地形多樣，有沙漠、戈壁、山地，基本涵蓋需要進行試驗的各種着陸地形，故實踐意義較大。

東風着陸場，地處內蒙古阿拉善盟額濟納旗的中南部地區，是巴丹吉林沙漠和戈壁帶，地域遼闊人煙稀少，約有20,000多平方公里。雖然一直作為四子王旗的備用着陸場，但其實東風着陸場區地形多樣，有沙漠、戈壁、山地，基本涵蓋了需要進行試驗的各種着陸地形，其實踐意義較大。

值得一提的是，由於神舟十二號航天員飛行了3個月，航天員在太空的工作量大，比較疲勞，立位耐力下降較多，所以神舟十二號航天員着陸後需在艙內用較長時間來適應地面重力環境，然後在工作人員協助下出艙，並且出艙後所有活動全部採取坐位，以確保航天員安全。航天員回到北京後也要進行身體恢復，一般分為醫學隔離期、醫學療養期和恢復療養期三個階段。