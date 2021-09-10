神舟十二號｜第二批地球寫真公開　楊利偉：未來或設太空農場種菜

神舟十二號3名太空人，將於9月中旬返回地球。

9月9日，中國載人航天工程辦公室就發布第二批由劉伯明與湯洪波拍攝的地球寫真。



本次在太空拍攝的照片中，包括世界第二大的鹹水湖——烏魯米耶湖、新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州、「世界第四長湖」巴爾喀什湖、安納托利亞高原凡湖、裏海曲線等。

神舟十二號飛船返回着陸後，神舟十三號飛船料於今年10月發射，3名太空人將在太空站執行為期6個月的任務，但目前暫未公布太空人的身分。

▼ 第二批地球寫真

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8月31日，中國載人航天工程辦公室曾發布一組神舟十二號太空人在軌拍攝的高清大圖：

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9月6日，「中國空間站科創體驗基地」正式揭牌成立，該基地由中國載人航天工程辦公室與中國科技館合作策劃建設。中國載人航天工程辦公室主任郝淳表示，太空站工程已全面進入建造階段，2021年上半年成功發射了天和核心艙、天舟二號貨運飛船和神舟十二號載人飛船，3名航天員已經在太空飛行兩個多月，還有不到半個月就能返回地球。

中國載人航天工程副總設計師楊利偉出席基地首場活動時，首次透露未來會有太空農場。他介紹，中國載人航天有一套環境控制及生物保障系統，能保證人在太空中生活及進行科學實驗，以前是攜帶式，現在空間站是再生式，未來可能會有「太空農場」，在上面種莊稼、種植物，形成生態式的系統。