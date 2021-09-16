駐英大使鄭澤光被禁入英議會　中方批：短視、魯莽、懦夫之舉

針對中國大使鄭澤光被英方禁止進入英國議會大廈參加有關活動一事，全國人大外事委員會發言人尤文澤表示，該決定罔顧中英兩國人民根本利益，有違國際禮儀，是錯誤的，也是不明智的。「我們對此予以堅決反對，將採取相應措施，作出必要反應。」



據官方央視新聞客户端9月16日報道，發言人指出，英國議會少數議員在毫無事實根據的情況下，惡意散播涉疆謊言和虛假訊息，英方藉口涉疆問題單方面制裁中方人員和機構，中國實施的反制措施完全是維護國家主權和尊嚴的正義之舉，合理、合法。

發言人強調，中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。「我們敦促英國議會立即糾正錯誤做法，多做有利於中英雙邊關係健康發展的實事。」

中英關係近期持續緊張。據英國路透社等英媒報道，英國議會上下兩院議長9月14日決定，不同意議會跨黨派中國小組於9月15日在議會大廈舉辦有中國大使參加的活動，禁止中國大使鄭澤光參加在英國議會舉辦的活動，原因是中方此前制裁了七名英國議員。

2021年6月，鄭澤光抵達倫敦履新中國駐英大使。（中國外交部官網）

據中國駐英國大使館網站9月14日消息，使館發言人稱，英國議會這一決定反映了英方一些人的狹隘心理，是短視之舉、魯莽之舉、懦夫之舉。「我們予以鄙視和強烈譴責。」

同時，發言人指出，在涉及中國核心利益的問題上，中方從來堅決反制，絕不姑息。

另外，中國外交部發言人趙立堅在9月15日的例行記者會上也表示，英國議會受個別反華議員挑唆，不同意在議會大廈舉辦由中國大使參加的活動，中方對此予以強烈譴責，將不得不作出必要反應。

趙立堅稱，中方對英國個別反華議員實施制裁，是針對有關人員惡意散播謊言和虛假訊息、英方單方面制裁作出的必要反應，完全正當合理。對於任何損害中國核心利益的言行，中方歷來堅決反擊，絕不姑息。