鴉片戰爭前夕爆英船奇案　香港水上人淪劫匪實屬「無奈」？

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-28 08:30

香港從前的水上人由於社會地位低，其生活情況少見於文獻記載之中。不過在1835年（道光十五年），一艘英國商船在廣東外海遇劫，意外揭露竟有香港水上人參與。 當時官方的通信還罕有地側面記錄其時香港水上人的生活：他們的生活並非一般人想像中簡單，不僅會講外語，還會為外國商船帶路。此外，他們欠債累累，生活也很悲苦。

香港中文大學歷史系與比較及公眾史學文學碩士畢業同學會於24日（上周六）舉辦講座，講座題目為「道光十五年英船劫案與香港水上人」，由中大歷史系副教授卜永堅主講。本文內容摘錄自該演講及相關論文。

1835年7月，英國商船「哆囉噸」號（Troughton）在今日廣東江門上川島以南海面遇上暴風，桅杆折斷，隨後僱用當地漁船拖帶航行。由於漁民洞識「哆囉噸」號船身嚴重受損及船員筋疫力盡的情況，因此來自14艘船的二百多人趁機登船搶劫，成功將各船員制服，劫去21箱財物，其中包括七萬圓銀圓。事件中雙方無人死亡，「哆囉噸」號上僅有數人受傷，當中包括船長。

其後清朝廣東水師提督關天培聞訊，指揮下屬展開偵訊緝捕行動，兩個月內逮捕四十多名漁民，起回二萬五千多銀圓，宣告破案。

值得關注的是，在查案過程中，關天培與上司下屬等人的通信往來意外透露了有香港（其時隸屬新安縣）水上人參與劫案，而且還罕見地透露了當時的水上人的生活情形。

中大歷史系副教授卜永堅。（香港中文大學歷史系官網）

香港水上人「會說夷話」？

例如參與劫案的水上人黎得有就因為在平洲（今坪洲）用新鑄洋錢購物，最終遭官方查出。官方文書記載黎得有「素日慣做夷船帶水」（「帶水」指引導船舶入港或在河道中行駛）、「會說夷話」。

官方文書也側面記載了當時水上人的生活困境。例如一名在量船灣（今糧船灣）開雜貨店的老闆黃大英協助官方查案時，因為黎得有到其雜貨店購物及還債，官方終沿著這條線索破案。這反映水上人欠陸上人債務一事，由來已久。

卜永堅指，水上人的魚獲需要及時處理，其船隻、器具需要經常維修，其財富需要有所寄頓，萬一水上人不能輕易上岸定居，就要依靠陸上居民幫忙，結局就是水上人陷入弱勢，每一位黎得有上面都有一位黃大英。

卜永堅又指，水上人由於生活困頓，也就不得不在捕魚之外，開發新的生存策略，當中包括帶水、行水、打劫等等。

講座現場。（香港01）

搶劫商船不罕見 涉及英國始受重視

《香港01》記者詢問，裝備簡陋的清朝漁民搶劫有武裝的外國商船一事，聽起來有點離奇，這在當時是不是特例？

卜永堅回應稱，搶劫商船事件絕不罕見，不過這一宗劫案因為涉及英國商船，當時清朝與英國的貿易關係趨於緊張，清朝又要展現天朝氣度，因此格外重視破案。此外，不要小看漁民，在公海上大家都會携械，預期會發生衝突，而且「哆囉噸」號被劫前已嚴重受損，漁民才有機可乘。

《香港01》記者又詢問，不少人以為香港在開埠前，當地漁民只過著非常簡樸的生活，水上人黎得有會說外語，又會為洋船帶水，他的生活似乎與一般人的認知有很大差別？

卜永堅解釋，在世界各個商貿港口，外國商船均頗依靠當地人帶水，其實這是常態，不過很多人以為這些事物在現代才有。