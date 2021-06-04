六四32｜英國駐華使館微博發燭光照被刪　「女王去世」一度登熱搜

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-04 21:31

今日（4日）是「六四事件」32周年。下午3時許，英國駐華使館在微博發布了一張燭光照片，但在20分鐘後刪除。隨後，使館公使司徒娜（Christina Scott）證實，該張燭光照片是為了紀念在「六四事件」喪生的人。

英國駐華使館在微博發布燭光照片，20分鐘後刪除。（微博）

司徒娜在Twitter發文表示，「為了紀念32年前在天安門廣場及附近喪生的所有人，英國駐華大使館在中國社交媒體上發布了一張燭光照片，但在20分鐘後被刪除。」

此外，英國駐華使館在Twitter賬號中，亦發布了同樣的燭光照片。

Today @ukinchina posted this on Chinese social media in memory of all who lost their lives in and near Tiananmen Square, 32 years ago. It was censored within 20 minutes. pic.twitter.com/RTUzjhFhzD — Christina Scott (@CScottFCDO) June 4, 2021

但是，英國駐華使館此舉卻引發了一樁烏龍事件，「英國女王因病去世」一度登上微博熱搜榜，有不少網民在英國駐華使館微博下評論「英國女王死了？」、「真的駕崩了嗎？」。而該張燭光照片在發布20分鐘後被刪除，亦令網民認為是英國駐華使館自己擺烏龍才急刪文。