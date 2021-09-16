台空軍跟蹤解放軍戰機畫面曝光　轟-6、殲-16機載武器清晰可見

9月15日清晨，台軍漢光37號軍演重頭戲「佳冬戰備道起降操演」結束。在任務簡報過程中，台空軍特別準備了過去從未曝光的台軍機攔截解放軍各型戰機時，尾隨在後方的照片資料供台灣總統蔡英文參考，使這批從未公布過的照片「意外」曝光。



據台媒《中時新聞網》報道，從照片中可以看見，在進行簡報時，蔡英文手持一張應是雙面印製的照片資料，圖中可清楚看出解放軍轟-6、殲-16等軍機，機上掛載的武器清晰可見。

報道稱，台空軍在解放軍軍機繞台飛行時，均會派出戰機「攔截監控」，並且搶先在適當位置以佔取有利戰術位置，讓解放軍軍機感受到壓力，但實際上都有相當距離。

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報道稱，目前只要有解放軍軍機進入台灣周邊空域，台方就會在當天適時公布空情狀況，但向來都僅發布資料照片，並沒有真實的畫面，因此9月15日蔡英文手持的簡報相當罕見，但究竟是不小心或是刻意曝光，目前還不得而知。

台媒稱，9月15日清晨蔡英文到場視導，首先前往指揮台聽取演習狀況報告，並觀看佳冬戰備跑道起降實兵操演，包括IDF、F-16V、幻影2000及E-2K空中預警機等四型機落地滑行及油料整補作業等課目演練。

據悉，台軍「漢光37號實兵實彈演習」9月13日至17日舉行，其中被鼓吹為「最大亮點」的「佳冬戰備跑道戰機起降」9月15日清晨6時30分登場，模擬軍機場跑道遭炸毀後，戰機降落佳冬戰備道實施油彈整補再戰的「應變能量」。