美軍刪除重發解放軍軍艦照片　配文稱「未曾進入到美國領海」惹議

美國國防部下屬的Dvidshub網站，在9月12日發布兩張美國軍艦在美國專屬經濟區內拍攝到的解放軍軍艦的照片，但數小時後已刪除。

Dvidshub網站在9月14日重新發布上述照片，並修改了標題和配文，其中有特別強調「中國海軍艦隊未曾進入到美國領海」。



綜合媒體9月15日報道，Dvidshub重新發布照片後，配文都統一稱「美國海岸警衛隊的『伯索夫』號巡邏艦於白令海和北極地區的例行海上巡邏過程中，在美國專屬經濟區的國際水域發現了中國海軍艦隊並與其建立了無線電聯繫。美國海岸警衛隊和中國海軍之間的所有互動都符合國際法和相關規範。中國海軍艦隊未曾進入到美國領海」。

此前的配文則為「美國海岸警衛隊的『伯索夫』號巡邏艦艦員對在阿留申群島海岸附近、美國專屬經濟區內活動的中國海軍艦船進行近距離監視。這支中國海軍艦隊包括一艘導彈巡洋艦、一艘驅逐艦、一艘情報偵察船和一艘輔助艦船」。

另一張照片的配文是「美國『伯索夫』號巡邏艦艦長與一艘在美國專屬經濟區內的中國軍艦進行了交流，雙方的互動都是安全的和專業的，並且根據西太平洋海軍論壇制定的《海上意外相遇規則》，以及《國際海上避碰規則》的國際標準，展開對話溝通」。

比較兩次配文，標題由原來的「美國海岸警衛隊對在阿留申群島開展行動的中國海軍艦隊進行監視」，改為了「美國海岸警衛隊隊員在北極地區開展行動期間保持警惕」，內容則末尾增加了「中國海軍艦隊未曾進入到美國領海」。

此前，官方傳媒《環球時報》引述軍事專家魏東旭表示，按照上述的說法，解放軍海軍艦艇編隊的活動區域是位於國際水域，表明這可能是一次常規遠洋訓練，而且並沒有任何進攻性意味。美國海岸警衛隊派出巡邏艦艇對中國艦艇進行監控，說明美方對於中國海軍現身美國周邊區域非常關注，尤其是針對中國海軍的先進驅逐艦。魏東旭稱，解放軍海軍艦艇也會在更遠、一些陌生的海域進行訓練，是很正常。

055型驅逐艦是解放軍海軍現役最先進水面戰鬥艦（請點擊圖集瀏覽）：

至來關於這支解放軍海軍編隊是從何而來，翻查此前日本防衛省通報的消息，日本海上自衛隊在8月24日，發現由055型驅逐艦南昌艦、052D型驅逐艦貴陽艦、1艘903型補給艦和1艘815型情報收集船組成的海軍艦艇編隊，穿越了宗谷海峽。