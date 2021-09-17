被控受賄7343萬　上海原公安局長龔道安當庭認罪

河北省唐山市中級人民法院9月16日公開審理了上海市政府原副市長、市公安局原局長龔道安受賄一案。



據央視新聞報道，龔道安擔任職務期間，非法收受財物7,343萬元人民幣。他貪腐時間長達21年，直到落馬前仍受賄。庭審中，龔道安當庭認罪、悔罪，案件擇期宣判。

據檢方指控，龔道安在1999年下半年至2020年7月，在湖北、上海任職期間，利用職務便利，為相關單位和個人在企業經營、工程承攬等方面提供幫助，非法收受財物折合7,343萬。

資料顯示，龔道安出生於1964年11月，湖南澧縣人，曾任湖北省咸寧市委常委、政法委書記、市公安局黨委書記、局長，公安部十二局副局長、局長等職。

2017年6月，龔道安出任上海市政府黨組成員，市公安局黨委書記、局長、督察長，上海公安學院院長。2018年1月，他當選上海市副市長。

2020年8月，龔道安落馬被查；2021年2月10日，中共中央紀委國家監委宣布開除其黨籍公職。通報稱，龔道安喪失政治原則，毫無「四個意識」，背離「兩個維護」，參與在黨內搞團團夥夥，造成嚴重政治危害和惡劣政治影響；無視中央八項規定精神，長期接受可能影響公正執行公務的宴請，違規使用公車。

通報還指，龔道安在組織談話時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中違規為他人謀利；違規從事營利活動，利用職務便利為親屬經營活動謀利，違規將有關費用交由下屬單位或私營企業報銷、支付；大搞權錢交易，利用職務上的便利在企業經營、工程承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

自2020年以來，內地公安系統大整頓，高官接連落馬。在龔被查之前，公安部副部長孫力軍、重慶市副市長兼公安局長鄧恢林已相繼被查。