「欽差大臣」被揭是巨貪　中央巡視組原副組長董宏受賄逾4.6億

國家主席習近平曾在講話中表示，中央巡視組是中央直接派「欽差大臣」，要善於發現問題，發揮震懾力。

惟中央巡視組原副組長董宏卻知法犯法，因腐化墮落被查處。8月26日，山東省青島市中級人民法院公開審理了董宏受賄一案。



據法院指控，1999年至2020年，董宏利用職務上的便利，為有關單位和個人在項目開發、工程承攬、職務提拔等方面謀取利益，直接或者通過他人非法收受相關人員給予的財物共計折合人民幣4.6億餘元人民幣，提請以受賄罪追究其刑事責任。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，董宏當庭表示認罪悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

資料顯示，董宏出生於1953年，遼寧省海城市人，1983年畢業於中國人民大學黨史系中共黨史專業。有關董宏的背景，外界此前稱，他曾與國家副主席王岐山在仕途上有諸多交集，是王岐山的「大管家」。

從2000年至2006年，王岐山先後擔任廣東省副省長、國務院經濟體制改革辦公室主任、中共海南省委書記、北京市市長，董宏在此期間均以秘書身份輔佐王岐山。不過，有分析人士指出，董宏2006年就離開王岐山出任中央文獻研究室副主任，官至副部級。因其早已不在王岐山身邊工作，案件不會波及王岐山。

董宏被外界稱為王岐山的「大管家」。（Reuters）

2020年10月2日，中央紀委國家監委網站宣布董宏接受調查。今年4月12日，董宏被開除其黨籍。

官方通報指，董宏理想信念坍塌，「四個自信」喪失，嚴重違反政治紀律和政治規矩，對黨不忠誠不老實，大搞迷信活動，違規干預和插手執紀執法活動；無視中央八項規定精神，違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請，收受禮品禮金；縱容、默許親屬及身邊工作人員利用其職務影響謀利；腐化墮落，家風敗壞；大肆收錢斂財，大搞權錢交易，利用職務便利在企業經營、項目開發、工程承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

通報還指，董宏嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

董宏落馬後，曾有媒體報道，董宏的妻子也涉案，她組織了一個「藝術團」，近年非常活躍，在中國各地表演，與商界關係密切。