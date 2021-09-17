習近平視察陝西解放軍航天基地　要求管好用好保護好國家戰略資產

官方傳媒報道，國家主席、中央軍委主席習近平，近日赴解放軍駐陝西部隊某基地視察調研。

據報道內容以及央視新聞周四（16日）晚上播出的《新聞聯播》畫面，該基地與航天有關。



習近平赴解放軍駐陝西部隊某基地視察調研。（新華社）

報道稱，習近平在重要講話中，讚揚該基地長期以來在中國航天事業發展中發揮重要作用，同時強調要適應航天發射密度加大、要求提高的實際，優化組織模式，創新測控技術和手段，確保測控精准可靠、圓滿成功。此外，習近平亦稱要統籌實施國家太空系統運行管理，提高管理和使用效益。

習近平並表示，太空資產是國家戰略資產，要管好用好，更要保護好。習近平要求要全面加強防護力量建設，提高容災備份、抗毀生存、信息防護能力；要加強太空交通管理，確保太空系統穩定有序運行；要開展太空安全國際合作，提高太空危機管控和綜合治理效能。

《新聞聯播》的畫面上，則可見到該基地的一些細節，例如室內有兩塊巨大的屏幕，靠左側屏幕寫有「北斗導航衛星管理系統」，右側則有「航天器及站網資源監控中心」，並有見到月球探測器、火星探測器等。在另一個畫面中，大屏幕中見到南海及西太平洋上空有有多顆衛星，其中包括高分一號03星，鐘子號02組04星。

值得一提是，畫面上可見到會議室內有數十名解放軍將領，多是屬於解放軍戰略支援部隊。

公開資料顯示，西安衛星測控中心（解放軍第26試驗訓練基地）位於陝西西安，隸屬於解放軍戰略支援部隊，是中國航天測控網的操作、控制和管理中心，也是北京航天飛行控制中心的軌道和控制計算備份中心。該基地主要負責太空飛行器的發射監控、跟蹤測量、數據傳送、資訊處理以及回收等任務，是中國組建最早、規模最大、功能最全的太空飛行器測控與管理中心。