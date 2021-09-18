李克強考察遇抱怨「農村娶媳婦太難」　廣西陸川縣要求統計單身漢

內地近日網傳一份通知顯示，廣西玉林市陸川縣委要求各鎮以及縣民政局等單位統計中青年未娶媳婦人數，並剖析原因，提出對策。陸川縣委辦公室周六（18日）回應表示，該通知材料屬實，是一份內部通知。



該《關於報送有關材料的通知》落款為「陸川縣委辦公室」，時間為9月17日。其顯示，當地各鎮，縣民政局、縣總工會、團縣委、縣婦聯、縣殘聯要圍繞「陸川縣基層反映農村中青年找不到媳婦的困難問題及對策建議」報送信息。

該通知要求各鎮詳細調查統計中青年未娶媳婦人數。（陸川縣委辦公室）

同時，該通知要求各鎮詳細調查統計中青年未娶媳婦人數、剖析原因，提出對策等，縣民政局、縣總工會、團縣委、縣婦聯、縣殘聯根據單位實際工作詳細剖析問題所在，提出切實有效對策建議。殘聯統計殘疾人中青年人數以及未娶妻人數多少等。

該通知又要求問題內容詳實，層次清晰，有具體數據和例子支撐，有關材料需於下周三（22日）中午12時前報送。周六上午，陸川縣委辦公室工作人員回應指，該通知材料屬實，是一份內部通知，但未透露發布該通知的原因。

值得一提是，國務院總理李克強9月16日在廣西玉林考察，行程期間有到陸川縣馬坡鎮東西村，考察糖料蔗種植及蔗糖産業發展，並有與村民座談。網上片段所見，李克強站在甘蔗田間詢問村民還有甚麼困難時，有一名婦女當場抱怨「哎呦，那個農村娶媳婦太難了！」，惹來現場哄堂大笑。