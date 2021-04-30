14歲少女產子後失蹤赴外省嫁人　江蘇男失未婚妻再揭兒子非親生

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-30 16:15

江蘇連雲港一名年僅15歲的張姓少女，近日被揭發其於13歲時已訂婚，14歲誕下一子。今年1月，張女獨自離家後失聯，她的未婚夫則發現兒子非自己親生骨肉。 原來，張女產子後回了娘家，不久後便赴外省再嫁人，其父因而先後從獲6.6萬元和8.8萬元人民幣聘禮。目前當地警方和婦聯已介入調查。

張女懷孕時年齡不滿14歲。（影片截圖/澎湃新聞）

綜合內媒報道，連雲港市某區一名24歲的黃姓男子稱，自己於2019年10月與張女訂婚後同居，同居一月發現張女懷孕，進行孕檢時發現張女實際年齡不滿14周歲。張女的身份證顯示，她出生於2006年4月，訂婚時僅13歲。張女兒子的出生證亦顯示，張女分娩時年僅14歲。

報到稱，黃男家人曾找張女父親詢問情況，對方稱他們家是貧困戶，當時上戶口時少報了兩歲。當時因孩子已出生，黃男沒有繼續追究。直到2021年1月，張女稱要獨自回娘家，留下孩子後從此一去不復返。

黃男尋妻一個月無果，但為孩子上戶口要去申請辦理親子鑑定，鑑定結果卻顯示黃男和小孩並無親子關係。黃男的姊姊表示，「現在她（張女）不要小孩，弟弟也不是孩子的親生父親，說明她在來我們家前就已經懷孕。」

據悉，黃男家人多次找到張女位於連雲港市海州區一個村莊的家中，但一直未見張女出現，張父既不肯透露女兒的去向，也不接受女兒在黃家生下的孩子。後來，黃男家人發現張女已嫁到山東省，張父始承認，他在收取黃家6.6萬元聘禮後，再次嫁女又收了8.8萬元禮金。

內地法律規定，女性的法定結婚年齡為20歲，而與未滿14歲的女童發生性行為，無論女童是否自願，都以強姦罪論處。對於此事，張父接受內媒採訪時竟對女兒的年齡一問三不知，「出生的年份我真不知道，生日我都不知道。」至於為何要把自己的幼女嫁出兩次，張父稱「沒法說了，家裏邊現在還困難」。

張女的姊姊則透露，張家住在危房，父親先前收取的6萬多元禮金用於裝修房子。張女戶籍地的村幹部表示，張家比較貧困，村裏曾多次幫扶，張女早已輟學，村民們都以為她在外面打工。

張女再次出嫁到外省。（影片截圖/澎湃新聞）

有內地律師分析案情指出，張女及其父親涉嫌詐騙罪，他們明知未達到法定結婚年齡，以結婚為由頭獲得彩禮，金額達到詐騙法定標準，符合詐騙罪的構成要件，張女也參與了相應詐騙行為，屬於共同犯罪，但她未達到詐騙罪刑事責任年齡。至於孩子生父及黃男是否涉嫌犯罪，現在無法明確判斷，如果兩人明知張女未滿14周歲而與之發生性關係，即使雙方自願，也涉嫌構成強姦罪。

報道指，張父和黃男都已接受當地警方調查，事件仍在調查處理中。

（楚天都市報/澎湃新聞）